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Вареный картофель не превратится в клейстер: нужно добавить один продукт

Вареный картофель не превратится в клейстер: нужно добавить один продукт
Как сварить рассыпчатый картофель

Гарнир получится рассыпчатым.

Глубоких познаний кулинарии для обычной варки картофеля не требуется. Хотя «щепотка» находчивости не помешает. Ведь чтобы овощи получились идеальной консистенции и не превратились в клейстер, недостаточно просто ждать и надеяться на чудо.

Вода в кастрюле обязательно должна лишь слегка покрывать содержимое. И не держите клубни на сильном огне, иначе появятся трещины. Ускорить же процесс поможет капля растительного масла.

Вкус можно легко улучшить, если залить во время варки одну столовую ложку 9-процентного уксуса. Или используйте остатки рассола от огурцов или помидоров — результат будет тем же. Гарнир выйдет максимально рассыпчатым, пишет Дзен-канал MEREL|KITCHEN.

Источник фото: Изображение от Freepik

Общество Кулинария Советы Продукты питания
31 декабря 2023 12:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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