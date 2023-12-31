Вареный картофель не превратится в клейстер: нужно добавить один продукт

Глубоких познаний кулинарии для обычной варки картофеля не требуется. Хотя «щепотка» находчивости не помешает. Ведь чтобы овощи получились идеальной консистенции и не превратились в клейстер, недостаточно просто ждать и надеяться на чудо.

Вода в кастрюле обязательно должна лишь слегка покрывать содержимое. И не держите клубни на сильном огне, иначе появятся трещины. Ускорить же процесс поможет капля растительного масла.

Вкус можно легко улучшить, если залить во время варки одну столовую ложку 9-процентного уксуса. Или используйте остатки рассола от огурцов или помидоров — результат будет тем же. Гарнир выйдет максимально рассыпчатым, пишет Дзен-канал MEREL|KITCHEN.

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