Ваша антипригарная сковорода умрет за неделю: 3 смертных греха, которые совершает каждая хозяйка

Опубликовано: 24 декабря 2025 17:21
антипригарная сковорода
Ваша антипригарная сковорода умрет за неделю: 3 смертных греха, которые совершает каждая хозяйка
Фото: Городовой.ру

Избавьтесь от них, и будет жарить вечно.

Вы купили новую супер-сковороду с тефлоновым покрытием, а через месяц она уже начала шелушиться? Скорее всего, вы невольно совершаете одну из роковых ошибок, которые превращают дорогую утварь в бесполезный железный диск. И это не всегда очевидно.

Грех первый: Кислотная атака. Готовить на антипригарной поверхности соусы на основе томатов, лимонного сока или вина — значит подписывать ей смертный приговор. Кислоты агрессивно разрушают защитный слой, и покрытие начинает «слезать» буквально на глазах. Хотите потушить мясо в томатной пасте? Берите нержавейку или чугун.

Грех второй: Сахарный шок. Кажется, что карамелизировать лук или приготовить соус терияки — безопасно. Но нет. Сахар при высоких температурах создает липкую, абразивную плёнку, которая пристаёт к покрытию и безжалостно царапает его при перемешивании или последующем мытье.

Грех третий: Адское пекло. Мечтаете об идеальном стейке с корочкой? Антипригарка — не ваш инструмент. Раскалывая её до максимума (выше 200°C), вы буквально сжигаете внутреннее покрытие. Оно теряет свои свойства, начинает выделять вредные вещества и быстро приходит в негодность. Для такого — только чугун.

Вывод прост: антипригарная сковорода — не универсальный солдат. Это специалист узкого профиля: яичница, блинчики, деликатная рыба на среднем огне. Уважайте её лимиты, и она прослужит годами. Нет — придётся покупать новую уже через сезон.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
