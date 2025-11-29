Ваши координаты решат всё: с 30 ноября на линии «Витебский вокзал — Павловск» — оплата по геолокации

С 30 ноября на маршруте между Витебским вокзалом и Павловском введут возможность расчёта за проезд на основе геолокационных данных пассажира. Нововведение представляет собой пилотный проект, о чём информирует пресс-служба акционерного общества «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». По словам представителей организации, такая система должна сделать поездки комфортнее, а впоследствии аналогичная технология появится и на других направлениях.
Пассажирам, желающим воспользоваться этим способом, потребуется установить мобильное приложение «ПроТранспорт+», зарегистрироваться и выбрать способ оплаты. Перед началом поездки важно включить Bluetooth и находиться в зоне действия специальной отметки, после чего открыть приложение, подтвердить нужную станцию и нажать «Поехали». Для прохода через турникеты используют QR-код, а по прибытии к месту назначения необходимо завершить поездку в приложении, подтвердить оплату и вновь пройти через турникеты, показав электронный билет.
Компания отмечает, что первые пять пассажиров, которые купят билет с помощью новой технологии, получат памятные подарки, "которые точно пригодятся в поездке". После тестирования сервиса на данном маршруте планируется его распространение на другие линии.