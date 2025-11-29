Городовой / Город / Ваши координаты решат всё: с 30 ноября на линии «Витебский вокзал — Павловск» — оплата по геолокации
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Ваши координаты решат всё: с 30 ноября на линии «Витебский вокзал — Павловск» — оплата по геолокации

Опубликовано: 29 ноября 2025 18:18
Внедрён новый сервис, который повысит комфорт поездок, а в перспективе эта технология будет расширена на другие маршруты.

С 30 ноября на маршруте между Витебским вокзалом и Павловском введут возможность расчёта за проезд на основе геолокационных данных пассажира. Нововведение представляет собой пилотный проект, о чём информирует пресс-служба акционерного общества «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». По словам представителей организации, такая система должна сделать поездки комфортнее, а впоследствии аналогичная технология появится и на других направлениях.

Пассажирам, желающим воспользоваться этим способом, потребуется установить мобильное приложение «ПроТранспорт+», зарегистрироваться и выбрать способ оплаты. Перед началом поездки важно включить Bluetooth и находиться в зоне действия специальной отметки, после чего открыть приложение, подтвердить нужную станцию и нажать «Поехали». Для прохода через турникеты используют QR-код, а по прибытии к месту назначения необходимо завершить поездку в приложении, подтвердить оплату и вновь пройти через турникеты, показав электронный билет.

Компания отмечает, что первые пять пассажиров, которые купят билет с помощью новой технологии, получат памятные подарки, "которые точно пригодятся в поездке". После тестирования сервиса на данном маршруте планируется его распространение на другие линии.

Автор:
Юлия Аликова
Город
