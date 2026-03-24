Васильевский остров ждут яблони, гортензии и тысячи растений в 2026 году: Разумишкин представил проект для набережных

Опубликовано: 24 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Проекты садов-трансформеров рассмотрели в ходе рабочего выезда вице-губернатора в Василеостровский район. 

В 2026 году на Васильевском острове создадут сады-трансформеры с посадками яблонь и гортензий. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.

Инициативы по обустройству таких садов на Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта обсудили во время выездного совещания вице-губернатора в Василеостровский район.

Там высадят свыше 50 деревьев (яблони и боярышники), более 70 кустов гортензии, а также около 2500 ампельных цветников.

Как подчеркнул Евгений Разумишкин, предусмотрено вертикальное озеленение, монтаж кашпо, скамеек и урн — эти меры дают возможность оперативно и эффективно обновлять внешний вид общественных зон, повышая их удобство для горожан.

Во время выезда также рассмотрели Румянцевский сад. На 2027 год намечена полная реставрация сада и его ограды как объекта культурного наследия. Документацию для неё подготовят в текущем году с учетом мнения КГИОП.

Особо затронули Большой проспект и соседний бульвар. В текущем сезоне там отремонтируют газоны, ограждения и решетки.

В апреле проведут специальное совещание по капитальному ремонту ограждений проспекта. Помимо этого, в этом году на бульваре от 1-й линии до Наличной высадят 15 деревьев, около 900 кустов и 300 многолетников.

В 2027-м добавят 89 деревьев, почти 5000 кустов и более 500 многолетних растений, установят скамейки и урны, а также пролечат существующие деревья.

Автор:
Юлия Аликова
