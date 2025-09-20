«Вау!»: Люк Бессон признался в любви Петербургу

Накануне премьеры своей версии «Дракулы» Люк Бессон неожиданно сделал мини-любовное признание Санкт-Петербургу.

Говоря о том, что снимает фильмы «как акт неповиновения» конвейеру и работает ради искусства, режиссёр привёл Петербург как личный эталон эстетического шока.

«У вас в стране столько искусства, и иногда ты придешь в музей или в церковь, приедешь в Санкт-Петербург и смотришь на картины или архитектуру, и ты говоришь: "Вау!"