«Вау!»: Люк Бессон признался в любви Петербургу

Накануне премьеры своей версии «Дракулы» Люк Бессон неожиданно сделал мини-любовное признание Санкт-Петербургу.
Говоря о том, что снимает фильмы «как акт неповиновения» конвейеру и работает ради искусства, режиссёр привёл Петербург как личный эталон эстетического шока.
«У вас в стране столько искусства, и иногда ты придешь в музей или в церковь, приедешь в Санкт-Петербург и смотришь на картины или архитектуру, и ты говоришь: "Вау!"
Я работаю на искусство! Даже если это маленькое искусство».
В том же разговоре Бессон высказался о насущном, знакомом любому петербуржцу: ему «наплевать на тренды и деньги», он хочет, чтобы зрителя «отвлекали от попкорна — чтобы он смеялся и плакал», а не потреблял «техничные, заранее разжёванные» франшизы.
Петербург, с его музеями, храмами и архитектурой, для Бессона — живой довод, зачем вообще всё это кино: чтобы вызвать то самое «вау», как перед шедевром в залах города на Неве.