Вековой жир из холостяцкой микроволновки отлетит за 10 минут: проверил сам, теперь эмаль блестит как новогодняя гирлянда

Жир и застывшие капли на внутренних стенках микроволновой печи — проблема, знакомая каждой хозяйке. Обычно оттирать их приходится долго и с усилием, ведь загрязнения прочно пристают к поверхности из-за нагрева.
Однако существует хитрость, которая позволит управиться буквально за четверть часа, не прилагая почти никаких сил. Поможет в этом то, что мы обычно без сожаления отправляем в мусорное ведро.
Волшебным чистящим средством служит кожура от лимона. Нужно взять несколько кусочков, поместить их в ёмкость, подходящую для СВЧ, и залить водой. Туда же следует добавить либо свежевыжатый сок одного лимона, либо пару столовых ложек столового уксуса. Вместо этого можно использовать пакетик лимонной кислоты.
Затем поставьте миску в микроволновку и включите её на полную мощность примерно на 15 минут. Пар, насыщенный лимонной кислотой, размягчит и растворит даже старый жир. После этого останется лишь пройтись внутри влажной тряпочкой, чтобы удалить остатки грязи. Ваша печь заблестит, как новая.