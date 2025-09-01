Прощальный марш: в Петербурге простились с маленькими барами, которым грозит закрытие из-за нового закона

Бизнес против закрытия маленьких баров, а петербуржцы опасаются возвращения нетрезвого контингента в подъезды.

В центре Санкт-Петербурга прошел необычный перформанс. На Зверинской улице из бара «I believe» вынесли гроб под музыку оркестра и пронесли его по соседним улицам.

Это был символический прощальный жест в адрес маленьких баров города, которые вынуждены закрыться из-за нового закона, пишет 78.ru.

Что изменится с 1 сентября?

С 1 сентября в Петербурге начинает действовать новый закон, который запрещает продавать алкоголь в небольших барах, если они находятся в жилых домах и площадь их зала обслуживания не превышает 50 квадратных метров.

Другими словами — если у заведения небольшой зал и оно расположено в жилом доме, теперь оно не сможет легально продавать напитки с алкоголем.

Зачем ввели этот закон?

Чиновники объясняют нововведения борьбой с нелегальными «наливайками». Это заведения, которые часто работают без лицензий, продают алкоголь сомнительного качества и создают проблемы.

Однако, есть сомнения, что закон поможет избавиться именно от таких проблемных точек.

Что об этом думают бармены и владельцы?

Барное сообщество Петербурга, объединяющее множество авторских и маленьких баров, заявляет, что пострадают в первую очередь именно они.

По их мнению, под угрозой закрытия сейчас сотни уютных и уникальных баров в центральных районах города.

Многие такие заведения мало по площади, часто занимают помещения в домах, и новый закон просто вынуждает их свернуть бизнес или резко менять концепцию.

Что думают петербуржцы?

Местные жители тоже неоднозначно восприняли эту новость.

«То есть ни колом, так катаньем заставим снимать площадь больше? Как же все предсказуемо»;

«Хороший закон»;

«И вся добротная и не совсем уж очень чуть-чуть алкашня вернется на улицы и в подъезды города. Гениально, шеф!» — пишут петербуржцы.

Многие считают, что маленькие бары — это не только про алкоголь. Это место встреч, где люди знакомятся, общаются и отдыхает творческая публика.

Власти и бизнес пока ищут компромисс. Перформанс и публичные акции показывают, что тема вызвала большой резонанс и волну поддержки среди горожан.