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Весна пришла: в Ленобласти появились первые подснежники

6 марта 2025 23:01
Подснежники
Весна пришла: в Ленобласти появились первые подснежники
Городовой ру

Желающим нарвать букет стоит кое-что знать об этих цветах.

Ленобласть встретила весну первыми подснежниками: об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Согласно его сообщению, нежные белые цветы распустились в Сланцах, что стало для жителей области первым ярким знаком окончания зимы.

«Сланцы сообщают о ранней весне», — отметил Дрозденко.

Эти цветы действительно радуют глаз после холодов: их русское название связано с тем, что они пробиваются сквозь снег одними из первых. Живут подснежники недолго — не больше месяца, и за это время многие хотят успеть сорвать букетик в лесу или хотя бы сделать фото. Но есть важный нюанс: не все подснежники безопасно рвать.

Не сорвешь — не нарвешься: штрафы за подснежники из Красной книги

Некоторые виды подснежников занесены в Красную книгу, и за их сбор грозит наказание. Так что, даже если очень хочется подарить весенний букет или украсить им дом, лучше дважды подумать. За незаконный сбор таких растений предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц, соглано КоАП РФ Статья 8.35. Так что даже один случайный сорванный цветок может влететь в копеечку.

На территории Ленобласти встречаются разные виды подснежников, и не все из них охраняются законом. Но определить, какие из них безопасно рвать, а какие нет, бывает сложно. Поэтому проще придерживаться главного правила: увидел — полюбуйся, но не трогай.

Как сохранить подснежники и не нарушить закон?

Если очень хочется весенних цветов, лучше купить их в магазинах, где их продают легально. К тому же в торговых точках часто бывают сорта, которые не занесены в Красную книгу и выращиваются в теплицах специально для продажи.

Ещё один вариант — сделать фотографии. В конце концов, красивые снимки с подснежниками соберут не меньше лайков в соцсетях, чем живые букеты, а штраф за это не выпишут точно.

Так что наслаждайтесь весной и первыми цветами правильно: лучше сделать фото на память, чем нарваться на штраф.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургЦветы
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