Въевшийся жир мигом испарится со сковороды: вместо «химии» нужен один продукт

Иногда на сковороде остается слишком много жира, особенно после жарки мяса. И не всегда удается избавиться от него с помощью средства для мытья посуды. Но есть одна хитрость, которая поможет быстро привести утварь в порядок.

Вам понадобится горчичный порошок. Всыпьте на сковороду пару столовых ложек средства, а затем добавьте стакан горячей воды. Доведите смесь до кипения и продержите ее на огне еще пять минут.

Затем дождитесь остывания воды и слейте ее. В завершение процедуры насыпьте еще немного порошка на губку и пройдитесь ей по поверхности. Сполосните сковороду проточной водой и наслаждайтесь результатом, делится Дзен-канал «1001 идея для дома».

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