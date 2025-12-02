ВИЧ — не приговор: в Петербурге впервые в России пересадили сердце, и оно забилось

В Санкт-Петербурге впервые человеку с ВИЧ-инфекцией провели успешную пересадку сердца. О данной операции рассказали в пресс-службе Петербургского центра СПИД.
Врачи центра и специалисты Центра Алмазова вместе провели сложную операцию.
Пациенту ранее установили искусственный левый желудочек, однако его состояние ухудшилось из-за нарастающей сердечной недостаточности.
На момент операции у мужчины было стабильно низкое количество вируса и хороший уровень CD4-лимфоцитов, что позволило врачам принять решение о трансплантации.
Вмешательство продолжалось более 12 часов, при этом все этапы прошли по плану, осложнений не возникло. Сейчас мужчина уже переведен в отделение для дальнейшего наблюдения.
— Данный случай демонстрирует, что при грамотном контроле ВИЧ-инфекции и высоком уровне взаимодействия между медицинскими центрами, пациенты с ВИЧ могут успешно проходить сложнейшие операции, включая трансплантацию органов, и возвращаться к полноценной жизни, — отметила главный врач Петербургского центра СПИД Татьяна Виноградова.
Ранее также сообщалось о разработке в Петербурге нового способа лечения перелома лучевой кости. Исследования в этой области продолжаются.