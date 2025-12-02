Городовой / Город / ВИЧ — не приговор: в Петербурге впервые в России пересадили сердце, и оно забилось
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

ВИЧ — не приговор: в Петербурге впервые в России пересадили сердце, и оно забилось

Опубликовано: 2 декабря 2025 02:30
ВИЧ — не приговор: в Петербурге впервые в России пересадили сердце, и оно забилось
ВИЧ — не приговор: в Петербурге впервые в России пересадили сердце, и оно забилось
Городовой ру

Врачи провели сложную операцию, которая продолжалась более 12 часов.

В Санкт-Петербурге впервые человеку с ВИЧ-инфекцией провели успешную пересадку сердца. О данной операции рассказали в пресс-службе Петербургского центра СПИД.

Врачи центра и специалисты Центра Алмазова вместе провели сложную операцию.

Пациенту ранее установили искусственный левый желудочек, однако его состояние ухудшилось из-за нарастающей сердечной недостаточности.

На момент операции у мужчины было стабильно низкое количество вируса и хороший уровень CD4-лимфоцитов, что позволило врачам принять решение о трансплантации.

Вмешательство продолжалось более 12 часов, при этом все этапы прошли по плану, осложнений не возникло. Сейчас мужчина уже переведен в отделение для дальнейшего наблюдения.

— Данный случай демонстрирует, что при грамотном контроле ВИЧ-инфекции и высоком уровне взаимодействия между медицинскими центрами, пациенты с ВИЧ могут успешно проходить сложнейшие операции, включая трансплантацию органов, и возвращаться к полноценной жизни, — отметила главный врач Петербургского центра СПИД Татьяна Виноградова.

Ранее также сообщалось о разработке в Петербурге нового способа лечения перелома лучевой кости. Исследования в этой области продолжаются.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью