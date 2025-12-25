Вместо подарков — протокол: за какие зимние «мелочи» водителей оштрафуют

Длительный прогрев автомобиля или стоянка в снегопад могут привести к штрафам.

С наступлением зимнего периода часто фиксируется рост числа нарушений на автодорогах. Многие автолюбители сталкиваются с неожиданными штрафами, зачастую из-за неосведомленности о действующих правилах.

Одна из распространённых ситуаций – парковка на улице во время сильного снегопада. Декан и профессоров факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Газетой.Ru» пояснил: если владелец автомобиля оставляет транспорт так, что он мешает движению других машин или пешеходов, предусмотрен штраф пятьсот рублей либо предупреждение.

В случае, если припаркованное авто фактически перекрывает путь для транспорта, сумма взыскания увеличивается до двух тысяч рублей.

В крупных городах штрафы заметно выше: три тысячи рублей в Санкт-Петербурге и две тысячи – в Москве.

Парковка на газоне, даже если снег полностью укрывает траву, также запрещена. Как отмечает специалист, с точки зрения закона, покрытие газона не меняет его статуса.

За это нарушение автовладелец заплатит от трех до пяти тысяч рублей, точная сумма зависит от региона.

Дополнительной неожиданностью для некоторых оказывается возможность получить штраф за длительный прогрев двигателя.

Если мотор работает дольше пяти минут, и это не связано с посадкой или высадкой пассажиров либо погрузкой/разгрузкой, водитель может быть привлечён к ответственности.

В Москве и Санкт-Петербурге предусмотрен штраф в размере трёх тысяч рублей, в иных регионах – полторы тысячи.

Многие забывают, что нельзя эксплуатировать автомобиль с неисправными стеклоочистителями. За это предусмотрено взыскание в пятьсот рублей.

Когда покрытия дорог скрыты снегом, разметка почти не видна, но соблюдать правила движущиеся автомобили по-прежнему обязаны. Нарушения, такие как заезд за сплошную линию, могут стоить от 750 до 2250 рублей.

В последние месяцы обсуждается возможность введения аналогичных правил и для владельцев водного транспорта, чтобы они несли такую же ответственность, как и автомобилисты.

