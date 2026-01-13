Городовой / Полезное / Вместо покупного со спредом готовлю мандариновый торт без выпечки: «Отрыв фляги, какая вкуснятина»
Фото: Городовой.ру

Попробуете и не сможете остановиться.

Этот мандариновый торт без выпечки покоряет нежным сочетанием шоколадной основы и лёгкого сметанного слоя с сочными дольками. Готовится он быстро, а выглядит как произведение кондитерского искусства.

Для основы измельчите 140 граммов шоколадного печенья и смешайте крошку с 80 граммами растопленного сливочного масла. Выложите массу в форму диаметром 16 см, предварительно застеленную плёнкой, хорошо утрамбуйте и уберите в холод.

Для основного слоя залейте 20 граммов быстрорастворимого желатина 50 мл холодной воды. Очистите 500 граммов мандаринов, разделите на дольки. Взбейте 400 граммов сметаны или густого йогурта со 100 граммами сахара и 10 граммами ванильного. Распустите желатин на водяной бане, влейте в сметанную массу, перемешайте и добавьте мандарины.

Выложите сметанно-фруктовую смесь на охлаждённую основу, разровняйте и поставьте в холодильник на 2–3 часа. Готовый торт легко режется и отлично держит форму. Для идеального вкуса выбирайте мандарины без косточек и качественное шоколадное печенье.

