Городовой / Полезное / Вместо прямоугольных теперь готовлю круглые голубцы: сильно проще слепить, от вида гости теряют дар речи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эта зима не добьет мой аккумулятор — я открыл для себя простое правило: чем холоднее, тем больше времени нужно двигателю Полезное
Утро после праздника: почему каждый третий россиянин оказался в финансовой ловушке января Город
Налоговый вычет по ипотеке: если брали до 2014-го, то вам вернут вдвое больше — вот как это оформить без бумажной волокиты Полезное
На Кавказе за эту выпечку «душу продадут»: сомалийцы судят тех, кто приготовит ее Полезное
Анастасия Волочкова осталась без пенсии: как встречает юбилей знаменитая балерина Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Вместо прямоугольных теперь готовлю круглые голубцы: сильно проще слепить, от вида гости теряют дар речи

Опубликовано: 20 января 2026 21:15
 Проверено редакцией
голубцы
Вместо прямоугольных теперь готовлю круглые голубцы: сильно проще слепить, от вида гости теряют дар речи
Фото: Городовой.ру

Традиционные голубцы, свёрнутые конвертиком, — это вкусно, но привычно. Если хотите удивить семью, попробуйте сделать их круглыми, как аккуратные бомбочки. Выглядят они настолько аппетитно, что не требуют дополнительного украшения.

Секрет идеальной формы — в обычной пиале или глубокой миске. Положите на неё подготовленный капустный лист. Сделайте в центре небольшое углубление и выложите фарш.

Затем аккуратно накройте начинку сначала боковыми краями листа, а потом верхним. После этого просто переверните пиалу на противень или сковороду. Аккуратно снимите её — голубец окажется на поверхности швом вниз. Теперь можно запекать или тушить. Получается очень красиво и необычно!

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью