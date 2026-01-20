Вместо прямоугольных теперь готовлю круглые голубцы: сильно проще слепить, от вида гости теряют дар речи

Традиционные голубцы, свёрнутые конвертиком, — это вкусно, но привычно. Если хотите удивить семью, попробуйте сделать их круглыми, как аккуратные бомбочки. Выглядят они настолько аппетитно, что не требуют дополнительного украшения.
Секрет идеальной формы — в обычной пиале или глубокой миске. Положите на неё подготовленный капустный лист. Сделайте в центре небольшое углубление и выложите фарш.
Затем аккуратно накройте начинку сначала боковыми краями листа, а потом верхним. После этого просто переверните пиалу на противень или сковороду. Аккуратно снимите её — голубец окажется на поверхности швом вниз. Теперь можно запекать или тушить. Получается очень красиво и необычно!