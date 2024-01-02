Вода из-под вареных яиц может пригодиться: опытные садоводы ее не выливают

В яичной скорлупе содержится огромное количество полезных элементов, помимо кальция. Все они могут пригодиться для роста крепких и здоровых растений, поэтому опытные садоводы не выливают оставшуюся после варки воду. Ежедневные поливы станут более эффективными.

Жидкость из-под яиц станет отличным удобрением для комнатных цветов и рассады. Даже не придется добавлять ничего лишнего, чтобы увидеть результат.

Использовать ее также можно и для огородных культур, но тогда придется усовершенствовать подкормку. Сохраните не только воду после готовки, но и скорлупу. Ее необходимо измельчить до состояния порошка и оставить замачиваться на неделю. Настой нужно обязательно разбавить, когда придет время полива, передает портал «Белновости».

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