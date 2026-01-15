«Секретные материалы» отдыхают: туристы стоят под углом 45 градусов — неужели гравитация изменилась

Фраза о том, что “если не учить физику и химию, то вся жизнь будет наполнена чудесами”, отлично описывает реакцию человека, впервые сталкивающегося с местами, где, казалось бы, нарушены базовые законы природы.

Представьте круглый предмет, который не катится вниз по склону горы, а движется вверх — подобное зрелище способно перевернуть представления о реальности.

Армянская гора Арацаг и другие подобные локации будоражат умы, но стоит ли за этими явлениями искать сбои в гравитации, или же здесь замешаны оптические иллюзии и воздушные потоки?

Водопады, бросающие вызов законам притяжения

Одним из самых известных примеров “обратной гравитации” является плотина Гувера, открытая в 1931 году между штатами Невада и Аризона. Эта гигантская гидроэлектростанция, названная в честь Герберта Гувера, поражает своими масштабами и не только.

Если стоять на вершине плотины и вылить воду, можно наблюдать удивительное зрелище: струя начинает двигаться вверх.

Подобный феномен можно увидеть и за пределами США. Например, в Великобритании возле города Хейфилд находится водопад, вода в котором движется в обратную сторону, напоминая фонтан, бьющий на высоту около 25 метров.

Никакой мистики в этих явлениях нет — “всё дело в потоках воздуха”. Плотина Гувера концентрирует воздушные массы и направляет их мощным потоком вверх, заставляя воду двигаться против естественного притяжения.

Аналогичная ситуация происходит и у водопада возле Хейфилда, расположенного в местности, где естественные условия способствуют образованию сильных воздушных потоков.

Это создает лишь “впечатление, что в этих местах гравитация работает в противоположную сторону, но это не так”.

Иллюзии “Орегонского вихря” и калифорнийского “Загадочного места”

На территории США существуют также знаменитые места, где туристы якобы наблюдают нарушение гравитации в зданиях и на местности — “Орегонский вихрь” и калифорнийское “Загадочное место”.

Фотографии оттуда часто показывают людей, стоящих под неестественными углами к земле. Неужели законы физики действительно искажены?

Суть этих “чудес” кроется в мастерски выстроенных визуальных иллюзиях. Помещения и сама местность располагаются под значительным наклоном.

Человек, находящийся в такой зоне, лишается чёткой видимости линии горизонта, что и приводит к ложному восприятию:

“Из-за этого начинает казаться, что люди стоят под углами, хотя в действительности это не так”.

Интересно, что владельцы этих аттракционов часто поддерживают мистический ореол, утверждая, что “здесь действительно законы физики работают по-другому”.

Это привлекает публику, жаждущую мистики — не случайно “Орегонский вихрь” был даже показан в одной из серий популярного сериала 1990-х годов — «Секретные материалы».

Гравитационные холмы: ложное притяжение

Ещё одна категория аномальных мест — гравитационные холмы, к которым относят армянскую гору Арацаг и холм Электрик Брей. Если поставить автомобиль на склоне, можно увидеть, как он якобы “катится вверх”.

Учёные, изначально заинтересовавшись этим феноменом, предполагали наличие мощной электромагнитной аномалии, но от этой теории быстро отказались — объект, способный оказывать такое влияние, должен быть колоссальных размеров.

Объяснение лежит также в области оптики. На гравитационных холмах “человек не видит чётко линию горизонта”. Потеря этого привычного ориентира, в сочетании с особенностями окружающего ландшафта, создаёт ложное впечатление, заставляя наблюдать, как “машина катится наверх, но вода течёт вверх”.

От суеверий к науке

Стремление верить в необъяснимое уходит корнями в прошлое.

“В Средневековье многие вещи считались чудесами и проявлением божественной силы”.

В отсутствие развитой науки многие явления объяснялись сверхъестественным. Однако, как только наука берется за дело, “многие непонятные ранее вещи становятся ясными”.

Джон Литстер, инженер и геолог, изучавший “Орегонский вихрь” ещё в начале XX века, быстро понял, что ничего сверхъестественного там нет.

Но желание людей поверить в тайну оказалось сильнее фактов, что и поддерживает популярность этих мест по сей день. Как метко заметил поэт, «Обмануть меня не трудно!… Я сам обманываться рад!».

