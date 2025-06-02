«Вокзал- Франкенштейн»: архитектору не понравился проект для ВСМ в Петербурге

Какую схему вокзала выбрали и почему это решение может оказаться неэффективным для высокоскоростного транспорта?

В Санкт-Петербурге разгорелись страсти вокруг проекта нового вокзала для высокоскоростной магистрали (ВСМ). Главный архитектор института «Горпроект» Филипп Никандров резко раскритиковал концепцию, назвав ее «вокзалом-Франкенштейном».

Неуклюжая комбинация

Как написал архитектор в материале «Деловой Петербург», последняя версия концепции вокзала выглядит как неуклюжая комбинация из разрозненных элементов: исторические складские здания, платформы, пешеходные мосты и переходы сшиты между собой без единого архитектурного замысла.

Авторы проекта ссылаются на многочисленные ограничения и компромиссы, но ведь и лучшие архитектурные шедевры строились не на пустом месте — достаточно вспомнить, как на месте прежних храмов возводился Исаакиевский собор.

Ворота в город

Вокзал — это «ворота города», первое впечатление для гостей. В случае ВСМ речь идет не только о Петербурге, но и о дуэте двух столиц: когда-то Николаевские вокзалы в Москве и Петербурге были построены по одному проекту.

Новый вокзал должен был бы стать современным архитектурным шедевром, выбранным через международный конкурс и широкое общественное обсуждение, с привлечением лучших специалистов. Но этого не произошло.

Проект поручили ООО «Первый проектный институт», не имеющему опыта в создании крупных транспортных объектов. Сложность участка только повышает требования к архитекторам.

Вспоминается и фиаско первой попытки строительства ВСМ в 1990-е, когда ценные участки земли были распроданы под торговые центры и жилые комплексы.

Проблемы с функциональностью

Главный вокзал мегаполиса требует просторной площади с удобными подъездами, многоуровневого конкорса с сервисами, торговым центром, отелем, парковками и продуманной транспортной связкой.

Новый проект же предлагает втиснуть платформы в исторические склады, что может показаться «хипстерским», но не решает задачи обслуживания тысяч пассажиров.

Ключевое решение — выбор схемы вокзала: тупиковая или транзитная. Тупиковые вокзалы исторически помогали сохранять целостность городов, но для современного высокоскоростного транспорта транзитная схема гораздо эффективнее.

Она требует подземного размещения платформ и туннелей, как в Антверпене или Нью-Йорке. Однако Петербург традиционно испытывает трудности с подземным строительством. Это ставит под вопрос эффективность проекта.

Сложности реализации

Если строить наземный терминал, придется частично останавливать работу существующего вокзала. Среди возможных решений — перевод электричек на другие станции и поэтапное освобождение Московского вокзала под ВСМ.

В России же проект ВСМ реализуется без открытых конкурсов и широкой дискуссии. Петербургу и Москве не хватает амбиций и стратегического видения.

Вместо архитектурного шедевра мирового уровня город рискует получить очередную «заплатку», не отвечающую ни статусу, ни функционалу главного вокзала мегаполиса. Это подчеркивает необходимость переосмысления подхода к проектированию и строительству.

Что планируется