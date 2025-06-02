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«Вокзал- Франкенштейн»: архитектору не понравился проект для ВСМ в Петербурге

Опубликовано: 2 июня 2025 18:01
проект вокзала ВСМ в Петербурге, вокзал-франкенштейн
«Вокзал- Франкенштейн»: архитектору не понравился проект для ВСМ в Петербурге
Городовой ру

Какую схему вокзала выбрали и почему это решение может оказаться неэффективным для высокоскоростного транспорта?

В Санкт-Петербурге разгорелись страсти вокруг проекта нового вокзала для высокоскоростной магистрали (ВСМ). Главный архитектор института «Горпроект» Филипп Никандров резко раскритиковал концепцию, назвав ее «вокзалом-Франкенштейном».

Неуклюжая комбинация

Как написал архитектор в материале «Деловой Петербург», последняя версия концепции вокзала выглядит как неуклюжая комбинация из разрозненных элементов: исторические складские здания, платформы, пешеходные мосты и переходы сшиты между собой без единого архитектурного замысла.

Авторы проекта ссылаются на многочисленные ограничения и компромиссы, но ведь и лучшие архитектурные шедевры строились не на пустом месте — достаточно вспомнить, как на месте прежних храмов возводился Исаакиевский собор.

Ворота в город

Вокзал — это «ворота города», первое впечатление для гостей. В случае ВСМ речь идет не только о Петербурге, но и о дуэте двух столиц: когда-то Николаевские вокзалы в Москве и Петербурге были построены по одному проекту.

Новый вокзал должен был бы стать современным архитектурным шедевром, выбранным через международный конкурс и широкое общественное обсуждение, с привлечением лучших специалистов. Но этого не произошло.

Проект поручили ООО «Первый проектный институт», не имеющему опыта в создании крупных транспортных объектов. Сложность участка только повышает требования к архитекторам.

Вспоминается и фиаско первой попытки строительства ВСМ в 1990-е, когда ценные участки земли были распроданы под торговые центры и жилые комплексы.

Проблемы с функциональностью

Главный вокзал мегаполиса требует просторной площади с удобными подъездами, многоуровневого конкорса с сервисами, торговым центром, отелем, парковками и продуманной транспортной связкой.

Новый проект же предлагает втиснуть платформы в исторические склады, что может показаться «хипстерским», но не решает задачи обслуживания тысяч пассажиров.

Ключевое решение — выбор схемы вокзала: тупиковая или транзитная. Тупиковые вокзалы исторически помогали сохранять целостность городов, но для современного высокоскоростного транспорта транзитная схема гораздо эффективнее.

Она требует подземного размещения платформ и туннелей, как в Антверпене или Нью-Йорке. Однако Петербург традиционно испытывает трудности с подземным строительством. Это ставит под вопрос эффективность проекта.

Сложности реализации

Если строить наземный терминал, придется частично останавливать работу существующего вокзала. Среди возможных решений — перевод электричек на другие станции и поэтапное освобождение Московского вокзала под ВСМ.

В России же проект ВСМ реализуется без открытых конкурсов и широкой дискуссии. Петербургу и Москве не хватает амбиций и стратегического видения.

Вместо архитектурного шедевра мирового уровня город рискует получить очередную «заплатку», не отвечающую ни статусу, ни функционалу главного вокзала мегаполиса. Это подчеркивает необходимость переосмысления подхода к проектированию и строительству.

Что планируется

  • Новый вокзал ВСМ будет трёхэтажным, с четырьмя островными платформами, оснащёнными навесами, лифтами и эскалаторами для маломобильных пассажиров. Он будет интегрирован с наземным транспортом и метро, что позволит разгрузить Московский вокзал, на который сейчас приходится большое количество пригородных поездов. Для этого пригородное движение по Московскому и Волховстроевскому направлениям перенесут на новую станцию «Волковская», расположенную на месте действующей грузовой станции.

  • Проект вокзала ВСМ был одобрен Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и получил положительное заключение КГИОП о соответствии требованиям охраны исторической застройки. Новый терминал будет примыкать вплотную к Московскому вокзалу, при этом основные конструкции исторических складов Кокоревых будут сохранены и включены в технологию работы терминала. Новые площади вокзала поднимут над фрагментами исторических зданий, что является попыткой сохранить архитектурное наследие.

  • Для обеспечения транспортной доступности нового вокзала планируется подключение двух станций метро: создание второго выхода со станции «Лиговский проспект-1» и подключение вестибюля станции «Лиговский проспект-2» строящейся линии метро. Также предусмотрены три подъезда наземного транспорта с разных сторон вокзала.

  • Строительство участка ВСМ в Санкт-Петербурге планируется начать в 2025 году после получения положительного заключения экспертизы на проект. Запуск ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланирован на 1 апреля 2028 года. Общая стоимость магистрали оценивается в 2,349 трлн рублей. Трасса позволит сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут с 16 остановками по маршруту.

  • Проект предусматривает сложные инженерные работы, включая переустройство инженерных коммуникаций, контактной сети и строительство мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей. Это связано с необходимостью работы в стеснённых условиях рядом с действующими путями.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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