Как теперь власти будут бороться с неиспользуемыми землями: закон уже принят

В России утвердили новые правила, которые помогут лучше контролировать, как используют земельные участки. Раньше с этим были большие проблемы — не было четких критериев, по которым можно было понять, заброшен участок или нет.

Из-за этого собственники могли долго держать землю без дела, а контролирующие органы не всегда могли оценить ситуацию. Теперь все стало гораздо понятнее и прозрачнее.

Как было раньше?

Раньше закон о земельных участках говорил, что земля должна использоваться по назначению, и если участок не используется, его могут изъять.

Но конкретных признаков «неиспользования» не было. Это создавало сложности для инспекторов Росреестра и других органов, которые проверяли, правильно ли владелец пользуется землей. Часто решения принимались на основе субъективных оценок, что приводило к спорам и даже коррупции.

Кроме того, сроки освоения земли не были четко прописаны. Например, если участок предназначен для строительства, не было точного количества времени, в течение которого нужно было начать возводить квадратные метры. Из-за этого многие просто держали землю «в запасе», не развивая ее.

Что изменилось?

Сейчас премьер-министр Михаил Мишустин утвердил конкретные критерии, которые помогут понять, используется ли участок или нет, сообщает Российская газета.

Теперь для земель под строительство, участок считается неиспользуемым, если на нем нет построенного и оформленного здания в течение 5 лет. Исключением может стать только тот факт, если в разрешении указан другой срок.

Для индивидуального жилищного строительства срок увеличен до 7 лет — чтобы у владельцев было больше времени на возведение дома и регистрацию права собственности.

Если здание построено, но не эксплуатируется более 5 лет (например, стоит заброшенным), то это тоже признак неиспользования.

Для садовых, огородных и приусадебных участков ориентир — зарастание сорняками более чем на половину площади и захламление отходами. Если сорняки выше метра и занимают более 50% участка в течение года, участок считается неиспользуемым.

Владельцы обязаны содержать свои участки в порядке: не допускать разрушений зданий, отсутствия остекления, захламления.

Теперь у инспекторов есть четкие и измеримые признаки, по которым можно объективно оценить, используется ли земля. Кроме того, закон защищает добросовестных собственников, которые по объективным причинам не могут сразу начать использовать землю.

Например, она под арестом, затоплена в результате стихийного бедствия или строительство невозможно из-за действий властей или коммунальных служб

Как будут контролировать?

Проверки проводят Росреестр, Россельхознадзор, Росприроднадзор и органы местного самоуправления. Они могут делать как плановые, так и внеплановые выезды, включая использование дронов для дистанционного мониторинга.

При выявлении нарушений сначала выдают предупреждение и предписание об устранении, а только потом — штрафы и, в крайнем случае, изъятие земли через суд.