От полицейских до легенды: кто же такие «архаровцы» на самом деле

Сейчас для нас понятие «архаровцы» звучит в негативном ключе, но его происхождение идет со времен Екатерины Великой.

Если вы когда-нибудь слышали слово «архаровцы» в старых книгах или фильмах, то, скорее всего, представляете себе суровых полицейских или даже разбойников.

Но откуда вообще появилось это странное слово и кто такие «архаровцы»? Все связано с одной яркой исторической фигурой — Николаем Петровичем Архаровым, московским обер-полицмейстером XVIII века.

Кто такой Николай Архаров?

Николай Петрович Архаров родился в 1742 году в дворянской семье. В 15 лет он начал службу рядовым в знаменитом Преображенском полку — одном из самых элитных подразделений русской армии того времени. Архаров быстро продвигался по службе и к 1771 году стал капитаном-поручиком.

В 1771 году в Москве вспыхнула страшная эпидемия чумы, что вызвало панику и так называемый Чумной бунт. Для подавления беспорядков императрица Екатерина II направила в город своего фаворита Григория Орлова с гвардейскими полками, одним из которых командовал Архаров.

Благодаря своей энергии и решительности Архаров проявил себя с лучшей стороны, за что Екатерина II назначила его московским обер-полицмейстером — главой городской полиции.

Что за «архаровцы»?

От фамилии Архарова и произошло слово «архаровцы», передает сайт ЖЗИ. Изначально так называли полицейских, служивших под его началом.

Эти люди были своего рода сыщиками и блюстителями порядка — их задача была ловить преступников, расследовать дела и наводить порядок на улицах Москвы.

Архаров славился своей проницательностью и умением быстро раскрывать даже самые сложные преступления. Говорят, что он мог определить виновного буквально с одного взгляда.

Его методы порой были жесткими и даже спорными, но в целом он добился заметных успехов в наведении порядка.

Екатерина II ценила его настолько, что приглашала Архарова лично заниматься расследованиями в Санкт-Петербурге, а позже он стал губернатором Москвы.

Правда и мифы о «архаровцах»

Однако слава «архаровцев» была неоднозначной. По рассказам некоторых историков и писателей, подчиненные Архарова не всегда были примером честности и законопослушания.

Были случаи, когда эти полицейские сами занимались грабежами, насилием и другими преступлениями. Москвичи боялись и презирали их, и поэтому слово «архаровцы» со временем приобрело негативный оттенок.

Русский писатель Юрий Нагибин даже называл «архаровцев» не блюстителями порядка, а настоящими разбойниками, которые терроризировали город.

По мнению историка Петра Сытина, именно из-за таких выходок это прозвище стало презрительным и использовалось в отношении хулиганов и преступников.

Как изменилось значение слова?

Со временем слово «архаровцы» перестало означать просто полицейских. В народе им стали называть всяких нарушителей порядка — грабителей, хулиганов и просто озорных ребят. Иногда это слово употребляли даже в шутку, когда говорили о непослушных детях.

Так имя Николая Петровича Архарова стало нарицательным, хотя со временем изменившее смысл своего названия.