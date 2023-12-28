Вот что должно быть в составе натуральной икры: в магазине ищите только такую

В конце декабря супермаркеты предлагают покупателям большой выбор икры. Чтобы не нарваться на подделку, важно внимательно изучить внешний вид и состав продукта. Вот ключевые факторы, на которые стоит обратить внимание.

Сперва потрясите банку. Содержимое не должно булькать и вздуваться. Если банка прозрачная, оцените вид продукта. Икринки должны быть круглыми и однородными, а жидкости в них должно быть много.

Затем взгляните на состав. Оптимальное содержание соли — от 4 до 7 процентов. Кроме самой икры и соли, в составе может быть не более двух консервантов. В идеале выбирать продукт, изготовленный по ГОСТу, а не по ТУ, пишет автор Дзен-канала «Подслушано. Секреты рыболова».

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