Вот как не уснуть в новогоднюю ночь: врач подсказала проверенный способ

Новогодняя ночь становится настоящим испытанием для тех, кто привык рано ложиться. И обидно проспать весь праздник, который многие так долго ждут. Врач-сомнолог Татьяна Сурненкова рассказала, как остаться бодрым к полуночи.

Прежде всего, прилягте поспать днем, если это возможно. Можно выпить кофе или чай, а еще хорошо бодрят цитрусовые соки. Но важно употребить их минимум за восемь часов до отхода к ночному сну. А вот накануне напитками с кофеином лучше не злоупотреблять, иначе их действие будет уже не так эффективно.

Также не стоит сидеть в темноте. Лучше включить свет, поскольку яркое освещение препятствует сонливости. А еще обеспечьте приток свежего воздуха — откройте окно, выйдите на балкон или прогуляйтесь, поделилась эксперт в беседе с порталом Life.

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