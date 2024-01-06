Легко распознаете поддельную икру: понадобится только кипяток

Чтобы убедиться в качестве и натуральности купленной икры, необязательно проводить сложные эксперименты. Достаточно воспользоваться простой хитростью, которая поможет определить фальсификат в два счета.

Вам понадобится кипяток. Возьмите несколько икринок и залейте их горячей водой. Если вы увидите помутнение и белые сгустки, значит перед вами настоящая икра.

Такая реакция говорит о том, что содержащийся в продукте белок начал сворачиваться. Если же реакции нет, значит вы приобрели имитацию, отмечает Дзен-канал «Подслушано. Секреты рыболова».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru