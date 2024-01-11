Вот как жарят лук шеф-повара: получается румяным и не сгорает

Во многих блюдах встречается жареный лук. И не всегда удается добиться румяной корочки — нередко овощ просто подгорает. Чтобы этого избежать, в Сети часто рекомендуют использовать соду, но есть более простой способ.

Чтобы лук не пригорал, нужно управлять температурой, отметил шеф-повар Андрей Сулима. Соду для этого добавлять не нужно. Единственное, что понадобится — это сливочное масло.

«Растопите 2–3 столовые ложки масла, а затем обжарьте лук в течение 3–5 на сильном огне, постоянно помешивая. После убавьте огонь и потомите лук еще столько же», — посоветовал кулинар в беседе с порталом «Городовой».

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