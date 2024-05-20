Вот откуда взялась фраза «крокодиловы слезы‎»: не все знают, над чем плачут хищники

В русском языке есть такой фразеологизм — «плакать крокодиловыми слезами». И не все знают, откуда взялось это выражение. Более того, некоторые люди иногда употребляют его не в том значении. Чтобы не сомневаться, стоит углубиться в историю его появления.
Как возник фразеологизм
Когда-то давно появилась легенда о том, что крокодил — животное, способное проявлять сочувствие. Якобы люди неоднократно видели, как кровожадный хищник плачет над своей добычей перед тем, как ее съесть. Конечно, как и любое другое животное, плакать от жалости крокодил не умеет, поскольку попросту не испытывает таких эмоций.
Однако слезы перед трапезой — явление правдивое. Но оно абсолютно не связано с состраданием и объясняется очень просто.
Дело в том, что у крокодила возле глаз расположены потовые железы. При пережевывании пищи хищник потеет и выводит излишки соли, жидкости и вредных веществ из организма. Поэтому и создается впечатление, будто бы он плачет. Однако с точки зрения науки назвать это слезами нельзя.
Также крокодил может прочистить железы в случае, если ему нужно промыть глаза. В этот момент рептилии открывают пасть без видимой на то причины. Многие ошибочно принимают это действие за зевание. Но на деле это совсем не зевок, а всего лишь запуск механизма, который очистит железы.
К слову, такие потовые железы есть не только у крокодилов, но и у других рептилий. Например, черепах, водяных змей и некоторых ящериц.
Что же означает фраза «плакать крокодиловыми слезами»
Некоторые люди говорят так, когда описывают сильный плач, вызванный большим горем. Якобы слезы плачущего были такими крупными, будто бы крокодильи. Однако это значение в корне неверно.
Как вы уже знаете, крокодил не испытывает никакого сожаления к своей жертве. Поэтому его слезы — нечто притворное и ненастоящее. Именно такой смысл и несет в себе эта фраза. То есть плач, при котором льются крокодиловы слезы — притворный, это всего лишь неискренне выражение эмоций.
Встречается ли фразеологизм в других языках
Это выражение — одно из немногих, которое широко распространено и в других странах. Причем переводится оно дословно, например, в английском это — crocodile tears, а в испанском — lágrimas de cocodrilo.
Смысл выражения везде одинаковый. Оно употребляется по отношению к тому, кто притворяется расстроенным неприятностью, которую сам и совершил.
Люди, которые плачут крокодиловыми слезами, не испытывают грусти, а лишь делают вид, что сочувствуют, пишет портал «Моя планета».
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