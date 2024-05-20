Вот откуда взялась фраза «крокодиловы слезы‎»: не все знают, над чем плачут хищники

В русском языке есть такой фразеологизм — «‎плакать крокодиловыми слезами». И не все знают, откуда взялось это выражение. Более того, некоторые люди иногда употребляют его не в том значении. Чтобы не сомневаться, стоит углубиться в историю его появления.

Как возник фразеологизм

Когда-то давно появилась легенда о том, что крокодил — животное, способное проявлять сочувствие. Якобы люди неоднократно видели, как кровожадный хищник плачет над своей добычей перед тем, как ее съесть. Конечно, как и любое другое животное, плакать от жалости крокодил не умеет, поскольку попросту не испытывает таких эмоций.

Однако слезы перед трапезой — явление правдивое. Но оно абсолютно не связано с состраданием и объясняется очень просто.

Дело в том, что у крокодила возле глаз расположены потовые железы. При пережевывании пищи хищник потеет и выводит излишки соли, жидкости и вредных веществ из организма. Поэтому и создается впечатление, будто бы он плачет. Однако с точки зрения науки назвать это слезами нельзя.

Также крокодил может прочистить железы в случае, если ему нужно промыть глаза. В этот момент рептилии открывают пасть без видимой на то причины. Многие ошибочно принимают это действие за зевание. Но на деле это совсем не зевок, а всего лишь запуск механизма, который очистит железы.

К слову, такие потовые железы есть не только у крокодилов, но и у других рептилий. Например, черепах, водяных змей и некоторых ящериц.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Что же означает фраза «‎плакать крокодиловыми слезами»

Некоторые люди говорят так, когда описывают сильный плач, вызванный большим горем. Якобы слезы плачущего были такими крупными, будто бы крокодильи. Однако это значение в корне неверно.

Как вы уже знаете, крокодил не испытывает никакого сожаления к своей жертве. Поэтому его слезы — нечто притворное и ненастоящее. Именно такой смысл и несет в себе эта фраза. То есть плач, при котором льются крокодиловы слезы — притворный, это всего лишь неискренне выражение эмоций.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Встречается ли фразеологизм в других языках

Это выражение — одно из немногих, которое широко распространено и в других странах. Причем переводится оно дословно, например, в английском это — crocodile tears, а в испанском — lágrimas de cocodrilo.

Смысл выражения везде одинаковый. Оно употребляется по отношению к тому, кто притворяется расстроенным неприятностью, которую сам и совершил.

Люди, которые плачут крокодиловыми слезами, не испытывают грусти, а лишь делают вид, что сочувствуют, пишет портал «Моя планета».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru