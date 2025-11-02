Вот почему немецкие старики шикуют на дорогих курортах: размер пенсий ни при чем

Немецкие пенсионеры шикуют на курортах не потому, что получают заоблачные пенсии. Секрет гораздо проще — им почти не на что тратиться дома.
Стандартная пенсия в Германии — около 1250 евро, но получить её могут только те, кто отработал 45 лет на хорошей должности. Большинство получает меньше. И всё равно именно они заполняют турецкие, египетские и европейские отели.
Почему? Потому что государство убирает с их плеч все основные расходы. У пожилых немцев:
• бесплатная медицина;
• льготный или полностью бесплатный проезд по стране;
• скидки в спортклубах, кинотеатрах, бассейнах, спа;
• частичная или полная оплата коммуналки при низкой пенсии;
• доплаты тем, у кого доходы минимальные.
В итоге человек получает пусть скромную, но полностью свободную сумму — и тратит её как хочет. Поэтому на курортах Европы и Азии так много бодрых немецких пар: дома за них платит государство, а отпуск — это уже чистое удовольствие.