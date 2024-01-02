Вот почему после уборки дома становится только грязнее: названы три ошибки хозяек

Иногда уборка заканчивается разочарованием. Квартира кажется грязной и неопрятной, несмотря на то, что было потрачено много времени и сил. Происходит это из-за трех ошибок, которые допускают даже хозяйки с большим опытом.

Во-первых, не стоит приступать к уборке с пола. Кажется, начать с самого неприятного и тяжелого — подход рациональный, однако это не так. Пыль снова будет оседать на поверхностях, и в итоге придется еще раз брать в руки швабру.

Во-вторых, не нужно пылесосить с полным мешком. Так устройство начинает хуже работать, а значит, и качество уборки снижается.

Наконец, важно вовремя менять салфетки и тряпки. На них остаются грязь и микроорганизмы, которые в конечном счете оседают и на мебели, пишет портал «Лайфхакер».

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