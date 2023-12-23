Вовсе не русская кухня: истинное происхождение селедки под шубой может удивить

Легендарная селедка под шубой у многих ассоциируется лишь с русской кухней и советским новогодним застольем. Для большинства жителей России станет удивлением, что первые упоминания о салате нашлись в иностранных кулинарных книгах.

Подробный рецепт известного блюда напечатали в английском сборнике в 1845 году. Там его происхождением указывают Скандинавию, поскольку для приготовления использовалась норвежская рыба. Название было не таким ярким, как сейчас, но достаточно лаконичным — «селедочный салат».

В полноценную «шубу» он оформился во времена СССР, когда люди начали активно использовать майонез. До этого момента закуска не включала в себя никакие соусы, хотя остальные ингредиенты совпадали, передает портал «Здоровое питание».

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