Войти нельзя — выпустят: на станции метро «Площадь Ленина» закрыли вестибюль №1 для входа

Опубликовано: 21 декабря 2025 13:18
Эскалатор на одной из станций был временно остановлен из-за внеплановой технической неисправности.

Вечером в субботу для посетителей был временно закрыт вестибюль номер один станции метро «Площадь Ленина». Причиной ограничения стал незапланированный перерыв в работе эскалатора, о чём сообщили представители метрополитена. В это время попасть внутрь через этот вход было невозможно, станция оставалась доступна только для выхода пассажиров.

Однако уже спустя несколько минут информация обновилась: в 22:25 поступило сообщение о возвращении работы вестибюля к обычному расписанию. Движение восстановили, и вход снова стал доступен для всех желающих. О подобных ограничениях было оперативно сообщено в официальном сообщении метрополитена.

Автор:
Юлия Аликова
Город
