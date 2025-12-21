Войти нельзя — выпустят: на станции метро «Площадь Ленина» закрыли вестибюль №1 для входа

Вечером в субботу для посетителей был временно закрыт вестибюль номер один станции метро «Площадь Ленина». Причиной ограничения стал незапланированный перерыв в работе эскалатора, о чём сообщили представители метрополитена. В это время попасть внутрь через этот вход было невозможно, станция оставалась доступна только для выхода пассажиров.
Однако уже спустя несколько минут информация обновилась: в 22:25 поступило сообщение о возвращении работы вестибюля к обычному расписанию. Движение восстановили, и вход снова стал доступен для всех желающих. О подобных ограничениях было оперативно сообщено в официальном сообщении метрополитена.