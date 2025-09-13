Плюс 1 год с рождения: как корейцы считают свой возраст

В корейской культуре существует уникальная система определения возраста, которая может сбить с толку иностранцев, привыкших к международным стандартам.

Особый подход корейцев к счету лет имеет глубокие корни и до сих пор играет важную роль в повседневной жизни и социальных взаимоотношениях.

1 год с рождения: начало корейского отсчета

В отличие от международной системы, где возраст человека определяется с момента его рождения и увеличивается с каждым днем рождения, в Южной Корее действует своя, более традиционная система.

“Возраст человека отсчитывается с момента его рождения как «1 год»”, — объясняет особенность корейского подхода портал languages42.

Это означает, что новорожденный ребенок уже считается годовалым.

Плюс год на Новый год: когда все становятся старше

Дальнейшее увеличение возраста происходит не в день рождения, а с наступлением Нового года (1 января).

Как пишет cyrillitsa, даже если человек не родился в начале года, его возраст будет увеличиваться на 1 год на Новый год, а не в день рождения.

Таким образом, корейский возраст всегда будет на 1-2 года больше, чем возраст по международной системе.

Например, человек, родившийся 1 декабря 1990 года, 1 января 1991 года уже будет считаться двухлетним.

Уважение к старшим: социальное значение возраста

Традиционная корейская система отсчета лет оказывает значительное влияние на социальную иерархию.

В Корее существует строгая иерархия по возрасту, и более старшие люди пользуются уважением, — сообщает koreana-tour.

Обращение к старшим, их статус в обществе и даже формы вежливости могут зависеть от того, какой возраст человек имеет по корейской системе.

Несмотря на растущую популярность международной системы, корейский возраст продолжает играть важную роль в повседневном общении, особенно при взаимодействии с родственниками, друзьями и старшими.

Оба возраста существуют одновременно: как не запутаться

Для иностранцев, привыкших к международной системе, корейский подход может показаться запутанным.

Однако, важно понимать, что “оба возраста существуют одновременно”.

В официальных документах, медицинских показаниях и при общении с иностранцами чаще используется международная система. Но в повседневной жизни, особенно при обращении к старшим, знание и учет корейского возраста остается важным элементом культуры.