Плюс 1 год с рождения: как корейцы считают свой возраст

Особый подход корейцев к счету лет имеет глубокие корни и до сих пор играет важную роль в повседневной жизни и социальных взаимоотношениях.
1 год с рождения: начало корейского отсчета
В отличие от международной системы, где возраст человека определяется с момента его рождения и увеличивается с каждым днем рождения, в Южной Корее действует своя, более традиционная система.
“Возраст человека отсчитывается с момента его рождения как «1 год»”, — объясняет особенность корейского подхода портал languages42.
Это означает, что новорожденный ребенок уже считается годовалым.
Плюс год на Новый год: когда все становятся старше
Дальнейшее увеличение возраста происходит не в день рождения, а с наступлением Нового года (1 января).
Как пишет cyrillitsa, даже если человек не родился в начале года, его возраст будет увеличиваться на 1 год на Новый год, а не в день рождения.
Таким образом, корейский возраст всегда будет на 1-2 года больше, чем возраст по международной системе.
Например, человек, родившийся 1 декабря 1990 года, 1 января 1991 года уже будет считаться двухлетним.
Уважение к старшим: социальное значение возраста
Традиционная корейская система отсчета лет оказывает значительное влияние на социальную иерархию.
В Корее существует строгая иерархия по возрасту, и более старшие люди пользуются уважением, — сообщает koreana-tour.
Обращение к старшим, их статус в обществе и даже формы вежливости могут зависеть от того, какой возраст человек имеет по корейской системе.
Несмотря на растущую популярность международной системы, корейский возраст продолжает играть важную роль в повседневном общении, особенно при взаимодействии с родственниками, друзьями и старшими.
Оба возраста существуют одновременно: как не запутаться
Для иностранцев, привыкших к международной системе, корейский подход может показаться запутанным.
Однако, важно понимать, что “оба возраста существуют одновременно”.
В официальных документах, медицинских показаниях и при общении с иностранцами чаще используется международная система. Но в повседневной жизни, особенно при обращении к старшим, знание и учет корейского возраста остается важным элементом культуры.