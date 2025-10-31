Городовой / Город / В Кудрово началось изъятие недвижимости под новую ветку метро: кому готовиться к переезду?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эти 3 буквы меняют поездку: как петербургские светофоры вводят в ступор даже местных водителей Общество
Культурная столица не обязывает говорить строго по нормам: почему в Петербурге крупу называют греча Общество
«Лихие» не вернутся? Набиуллина: Банк России делает всё, чтобы экономика страны не откатилась в 90‑е Город
Не для бутылок и окурков: зачем в арках петербургских домов устроены небольшие ниши у основания Город
До 12 000 ₽ в год «мимо кассы»: почему каждый третий пенсионер остается без законной поддержки к Новому году Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

В Кудрово началось изъятие недвижимости под новую ветку метро: кому готовиться к переезду?

Опубликовано: 31 октября 2025 08:30
В Кудрово началось изъятие недвижимости под новую ветку метро: кому готовиться к переезду?
В Кудрово началось изъятие недвижимости под новую ветку метро: кому готовиться к переезду?
Городовой ру

В ходе проектирования были выявлены 73 объекта.

В Ленинградской области началась процедура изъятия участков под строительство будущей станции метро в Кудрово.

По информации, предоставленной региональной администрацией, планируется изъять 73 объекта недвижимости, определённые на этапе проектирования для размещения станции и её входной зоны.

Руководитель комитета по управлению государственным имуществом Марина Тоноян пояснила, что сначала автономная некоммерческая организация, занимающаяся развитием транспортной сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оценит гаражи по актуальной рыночной стоимости.

Размер выплат собственникам будет заложен в бюджет после этой оценки. Собственников уведомят о предстоящем изъятии, им потребуется предоставить подтверждающие документы в комитет для заключения соглашений.

«Заранее рекомендуем подготовить бумаги. На основании заключённых соглашений будут производиться выплаты»,

— отметила Марина Тоноян.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью