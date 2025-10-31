В Кудрово началось изъятие недвижимости под новую ветку метро: кому готовиться к переезду?

В Ленинградской области началась процедура изъятия участков под строительство будущей станции метро в Кудрово.
По информации, предоставленной региональной администрацией, планируется изъять 73 объекта недвижимости, определённые на этапе проектирования для размещения станции и её входной зоны.
Руководитель комитета по управлению государственным имуществом Марина Тоноян пояснила, что сначала автономная некоммерческая организация, занимающаяся развитием транспортной сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оценит гаражи по актуальной рыночной стоимости.
Размер выплат собственникам будет заложен в бюджет после этой оценки. Собственников уведомят о предстоящем изъятии, им потребуется предоставить подтверждающие документы в комитет для заключения соглашений.
«Заранее рекомендуем подготовить бумаги. На основании заключённых соглашений будут производиться выплаты»,
— отметила Марина Тоноян.