Хмельная «экскурсия» на четырёх колёсах: петербуржец на иномарке прокатился по Петропавловской крепости

Мужчина 39 лет, житель Санкт-Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил поездку за рулём иностранного автомобиля по территории Петропавловской крепости.
Сотрудники государственной автомобильной инспекции Северной столицы и области сообщили об этом происшествии.
Наряд полиции обнаружил машину вместе с водителем, у которого наблюдались явные признаки нетрезвого состояния.
Очевидцы были опрошены на месте, а также изучены записи с камер наблюдения. Задержанный не признал свою вину, настаивая, что за руль он не садился.
Однако мужчину направили на медицинское обследование, где подтвердилось — допустимый уровень алкоголя превышен более чем в 4 раза.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по факту управления автомобилем в нетрезвом виде. Транспортное средство эвакуировано на специальную стоянку.
