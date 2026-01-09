Городовой / Город / Хмельная «экскурсия» на четырёх колёсах: петербуржец на иномарке прокатился по Петропавловской крепости
Опубликовано: 9 января 2026 08:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov

Автомобиль был перемещён на специализированную стоянку.

Мужчина 39 лет, житель Санкт-Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил поездку за рулём иностранного автомобиля по территории Петропавловской крепости.

Сотрудники государственной автомобильной инспекции Северной столицы и области сообщили об этом происшествии.

Наряд полиции обнаружил машину вместе с водителем, у которого наблюдались явные признаки нетрезвого состояния.

Очевидцы были опрошены на месте, а также изучены записи с камер наблюдения. Задержанный не признал свою вину, настаивая, что за руль он не садился.

Однако мужчину направили на медицинское обследование, где подтвердилось — допустимый уровень алкоголя превышен более чем в 4 раза.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по факту управления автомобилем в нетрезвом виде. Транспортное средство эвакуировано на специальную стоянку.

Ранее сообщалось о случае, когда несовершеннолетний житель Мурманска взял машину родителей и приехал на ней в Санкт-Петербург на праздничные дни.

Автор:
Юлия Аликова
