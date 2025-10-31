31 октября — день, когда Петербург изменил свою историю: что скрывает эта дата

Календарь хранит не только праздники, но и дни, отмеченные событиями, формировавшими ход истории.

31 октября — дата, которая в разные века ознаменовалась как триумфальными моментами, так и глубокими трансформациями, оставившими неизгладимый след.

1811: Расцвет просвещения

В этот день, 19 октября по старому стилю, в Царском Селе был открыт Императорский Царскосельский лицей — уникальное высшее учебное заведение, призванное готовить государственных чиновников высших рангов.

Изначально находившийся под ведомством Министерства народного просвещения, он был переподчинен военному ведомству в 1822 году.

Программа обучения, разработанная М. М. Сперанским, стала основой для подготовки нового поколения российской элиты.

1884: Триумф Чайковского

31 октября 1884 года — день, когда сцена Мариинского театра озарилась премьерой оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».

Произведение было встречено с грандиозным успехом, а композитору был преподнесен заслуженный венок, символ признания его гения. Опера стала одним из самых любимых и исполняемых произведений русского оперного искусства.

1889: Бюст, давший имя

31 октября 1889 года — перед главным фасадом Александровского лицея (расположенного на Каменноостровском проспекте, 21) был открыт бюст императора Александра I.

Скульптура, отлитая по модели П. П. Забелло, стала воплощением памяти о монархе, чье имя впоследствии носил лицей.

Именно после перевода учебного заведения в Петербург в 1844 году Царскосельский лицей получил название «Александровский», в честь своего основателя.

1992: Вера на Невском

31 октября 1992 года — историческое событие для немецкой лютеранской общины Санкт-Петербурга. В этот день в лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе) на Невском проспекте, 22-24, были возобновлены богослужения.

Решение о передаче здания церкви было принято Петросоветом тремя месяцами ранее.

После революции храм был закрыт, его имущество разграблено, а священнослужители подверглись репрессиям.

В 1958 году в здании кирхи был оборудован бассейн. Удивительно, но фундамент бассейна до сих пор сохранился — его ванна не была демонтирована, а лишь закрыта сверху.

Это привело к тому, что нынешний пол церкви на три метра выше первоначального. По бокам сохранились даже трибуны для зрителей.