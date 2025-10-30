Единого тарифа на электрички в Ленобласти не будет: разные станции — разные цены

Власти Ленинградской области не рассматривают вариант введения единого тарифа на железнодорожные перевозки. Такое заявление сделал Михаил Присяжнюк, возглавляющий региональный комитет по транспорту.
Он отметил, что данное решение не подходит для области с площадью свыше 80 тысяч квадратных километров и расстояниями между границами до 450 километров, а также с разной плотностью населения, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.
Присяжнюк напомнил, что стоимость билета зависит от числа километров поездки.
Кроме того, на субсидии льготного проезда уходит более 3 миллиардов рублей ежегодно, ведь более 90% стоимости проезда для отдельных категорий граждан компенсируется из бюджета. В области проживает около двух миллионов человек.
Он также сообщил, что Санкт-Петербург собирается выделить перевозчику 2,2 миллиарда рублей на покрытие расходов, связанных с введением единого тарифа. Присяжнюк отметил:
— В случае введения единого тарифа в Ленинградской области размер компенсации составил бы астрономическую величину,
— пояснил председатель комитета.
Ленинградская область сохраняет экономически обоснованные расценки и не планирует менять правила. Региональные власти продолжат компенсировать проезд для местных льготников — и в области, и в Северной столице.
Ранее сообщалось, что в планах у Петербурга переход на единый тариф для всех маршрутов пригородного железнодорожного транспорта к 2026 году.
Недавно депутаты поддержали в первом чтении проект закона о фиксированном тарифе на поездки в городских электричках.