Городовой / Город / «Общественный контроль» ошарашил проверкой: в петербургских магазинах не нашлось ни одного сервелата по ГОСТу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург меняют на глазах: 40 общественных пространств обновят в 2026-м, 240 — к 2030-му Город
Стены этого дома в Петербурге — настоящий музейный экспонат: точный адрес Город
Давка и хамство по расписанию: петербуржцы бьют тревогу из‑за автобусов №119 и №476 Город
Почти дефицит: 85% петербургских Xcite уже раскуплены — скоро днём с огнём не сыщешь Город
Не петербуржцы и даже не русские: какими словами финны называют жителей соседней страны Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

«Общественный контроль» ошарашил проверкой: в петербургских магазинах не нашлось ни одного сервелата по ГОСТу

Опубликовано: 31 октября 2025 13:30
«Общественный контроль» ошарашил проверкой: в петербургских магазинах не нашлось ни одного сервелата по ГОСТу
«Общественный контроль» ошарашил проверкой: в петербургских магазинах не нашлось ни одного сервелата по ГОСТу
Городовой ру

Изготовителям и торговым организациям были вынесены предостережения со стороны уполномоченных органов.

Проверка, проведённая организацией «Общественный контроль», вновь выявила нарушения в составе сервелата, который продаётся в магазинах Санкт-Петербурга.

Девять разных образцов этой продукции не соответствуют установленным требованиям, сообщает «КП в СПб».

Главная причина — отклонения по содержанию белка и жира, а также увеличенная масса за счёт избытка влаги и наличие ингредиентов, не заявленных на упаковке.

По нормам, хороший сервелат должен содержать не менее 16% белка и не более 42% воды.

Например, в колбасе, которую выпускает ООО «Мясокомбинат „Эко“» под маркой «БахрушинЪ» и продаёт по 1233 рубля за килограмм, специалисты нашли всего 13,5% белка и 50,3% влаги.

С нарушениями по тем или иным параметрам оказались и изделия таких производителей, как «Мясная ферма», «Мясницкий ряд», «Мираторг», «Ближние горки» и многие другие.

Кроме того, в колбасе «Московская» от «Мясницкого ряда» обнаружили свиные шкурки и сою, хотя они не были указаны в составе.

Также эксперты нашли превышение допустимой влажности, наличие глутамата натрия, а вкус и запах продукта отличались от привычных для этой категории изделий.

По итогам проверки контролирующие органы вынесли предупреждения ряду производителей и торговых сетей.

В список организаций, получивших официальные предостережения, вошли:

  • ООО «Мясокомбинат „Эко“»
  • ООО «Мираторг-Курск»
  • ООО «МПЗ „Мясницкий двор“»
  • ООО «МПК „Атяшевский“»
  • ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод.

Также предупредили торговые компании «О`Кей», «Лента», «Пятёрочка», «Дикси», «Верный».

Ранее уже сообщалось, что в продукции мясного и молочного ассортимента, реализуемой на территории Санкт-Петербурга, выявлялись опасные микроорганизмы.

Специалисты рекомендуют внимательно относиться к выбору продуктов и читать состав на упаковке.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью