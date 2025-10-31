«Общественный контроль» ошарашил проверкой: в петербургских магазинах не нашлось ни одного сервелата по ГОСТу

Проверка, проведённая организацией «Общественный контроль», вновь выявила нарушения в составе сервелата, который продаётся в магазинах Санкт-Петербурга.
Девять разных образцов этой продукции не соответствуют установленным требованиям, сообщает «КП в СПб».
Главная причина — отклонения по содержанию белка и жира, а также увеличенная масса за счёт избытка влаги и наличие ингредиентов, не заявленных на упаковке.
По нормам, хороший сервелат должен содержать не менее 16% белка и не более 42% воды.
Например, в колбасе, которую выпускает ООО «Мясокомбинат „Эко“» под маркой «БахрушинЪ» и продаёт по 1233 рубля за килограмм, специалисты нашли всего 13,5% белка и 50,3% влаги.
С нарушениями по тем или иным параметрам оказались и изделия таких производителей, как «Мясная ферма», «Мясницкий ряд», «Мираторг», «Ближние горки» и многие другие.
Кроме того, в колбасе «Московская» от «Мясницкого ряда» обнаружили свиные шкурки и сою, хотя они не были указаны в составе.
Также эксперты нашли превышение допустимой влажности, наличие глутамата натрия, а вкус и запах продукта отличались от привычных для этой категории изделий.
По итогам проверки контролирующие органы вынесли предупреждения ряду производителей и торговых сетей.
В список организаций, получивших официальные предостережения, вошли:
- ООО «Мясокомбинат „Эко“»
- ООО «Мираторг-Курск»
- ООО «МПЗ „Мясницкий двор“»
- ООО «МПК „Атяшевский“»
- ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод.
Также предупредили торговые компании «О`Кей», «Лента», «Пятёрочка», «Дикси», «Верный».
Ранее уже сообщалось, что в продукции мясного и молочного ассортимента, реализуемой на территории Санкт-Петербурга, выявлялись опасные микроорганизмы.
Специалисты рекомендуют внимательно относиться к выбору продуктов и читать состав на упаковке.