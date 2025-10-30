«777» по закону: в Госдуму внесли законопроект о продаже «красивых» автомобильных номеров

Депутаты партии «Новые люди», возглавляемые Алексеем Нечаевым, представили в Государственной думе инициативу, которая предполагает возможность официальной покупки красивых автомобильных номеров.
Согласно предложенному проекту, в закон о регистрации транспортных средств вносятся изменения, предусматривающие новую статью.
Планируется разрешить людям за плату через портал государственных услуг резервировать понравившийся номер из перечня свободных.
Определением суммы оплаты будет заниматься регистрационное ведомство. Если законопроект получит одобрение, его положения начнут действовать 1 июля 2026 года. Об этом сообщили в информагентстве ТАСС.
Алексей Нечаев прокомментировал инициативу следующим образом:
«Люди сейчас и так приобретают красивые номера. Эти цифры, которые они платят по каким-то левым каналам — это сотни и тысячи рублей и до 5 млн рублей за такой номер.
Все эти деньги идут мимо бюджета каким-то мутным персонажам, которые с этого зарабатывают. Давайте лучше эти деньги будет получать бюджет и перенаправлять в МВД»
Ранее также поступало предложение вынести решение о придании дню Октябрьской революции статуса выходного дня.