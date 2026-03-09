Всего 866 человек: Топ-3 самых маленьких города в России - как там живут люди

Интересная информация о российских городах.

Не каждый населённый пунтк можно назвать городом, один из определяющих факторов - численность населения. Обычно для именования городом населённый пункт должен насчитывать более 20 тысяч человек, которые в нём проживают официально.

Но не всегда данные статистики сходятся с реальным наименованием населённых пунктов, в России есть города, которые можно назвать даже не маленькими, а просто крошечными, не более 1000 человек.

О самых маленьких российских городах рассказывают на канале в Дзен "Взял и поехал".

3 место занимает город Высоцк с населением 1074 человека.

Расположен он в Ленинрадской области неладеко от Выборга, расстояние до Санкт-Петербурга составляет 160 километров. Ранее населённый пункт находился в составе Швеции, его история отсчитывается с 1532 года. В те времена он назывался "Тронгзунд", что можно перевести как "узкий пролив".

Далее город был в составе России, после отошёл в территорию Финляндии и носил название "Уурас", а после войны с Финляндией стал населённым пунктом в составе СССР, тогда же и получил статус города.

2 место можно присвоить городу Иннополису, он насчитывает 866 зарегистрированных жителей.

Город находится недалеко от Казани и является поистине уникальным. Иннополис был построен в 2012 году как третий в Российской Федерации наукоград после Сколково и Кольцово. В городе активно развивается наука, проживают там там те, кто в нём учится или работает. Некоторые жители снимают в Иннополисе жильё, другие официально получили квартиры.

Город славится инновациями и научным подходом к жизни, что отражается на строительстве бизнес-центров и мест отдыха, находиться там - сплошное удовольствие.

1 месту по количеству жителей занимает город Чекалин с населением в 866 человек.

За счет того, что в Чекалине Тульской области снимающих жильё не много, то он вырывается вперёд по сравнению с Иннополисом, хоть и официально зарегистрированное количество жителей в городах одинаково.

Населенный пункт находится в Тульской области, ранее носил название Лихвин, но был переименован. Когда-то здесь был крупный торговый центр, город наводняли купцы, но сейчас об этом остались только ветхие напоминания в виде полуразвалившихся торговых рядов.

Ранее город был более многочисленным, но население падало. Поднимался вопрос о смене статуса на село, но был отвергнут, так Чекалин и носит гордое звание "город" несмотря на малое количество жителей.

Ранее издание "Городовой" сообщало, какой город называли щитом русских земель.