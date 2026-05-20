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50 мл на 2 л воды – и вялая пеларгония пышнее облаков: бюджетная подкормка в весенне-летний период

Опубликовано: 20 мая 2026 00:12
 Проверено редакцией
50 мл на 2 л воды – и вялая пеларгония пышнее облаков: бюджетная подкормка в весенне-летний период
50 мл на 2 л воды – и вялая пеларгония пышнее облаков: бюджетная подкормка в весенне-летний период
Городовой ру
Народная подкормка для герани

Герань является одним из наиболее востребованных растений у садоводов. Её популярность объясняется неприхотливостью в уходе, хотя для достижения обильного цветения требуются определенные навыки.

Экспериментирование с методами ухода за геранью может привести к успешным результатам. По словам агронома Ксении Давыдовой, наиболее эффективным средством для стимуляции цветения является удобрение на основе дрожжей и йода.

Как приготовить подкормку

Для приготовления удобрения растворите 32 граммов пекарских дрожжей и 40-50 граммов сахара в 100 миллилитрах воды. Полученный концентрат добавьте к 900 миллилитрам воды, тщательно перемешайте и поместите в тёплое место для активации брожения. Удобрение считается готовым к использованию после прекращения процесса ферментации.

Затем 50 миллилитров приготовленного раствора разведите в 2 литрах воды и используйте для корневой подкормки растений.

Применение

Специалист советует проводить эту процедуру один раз в неделю. После дрожжевой подкормки лучше использовать раствор йода: 2 капли йода на 1 литр воды, вносимый под корень. Важно отметить, что процедуру следует проводить на предварительно увлажнённую почву.

При соблюдении этих простых рекомендаций мощное цветение герани будет наблюдаться уже через две недели.

Ранее мы рассказали, как добиться цветения антуриума.

Автор:
Ксения Давыдова
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