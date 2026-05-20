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Wi-Fi из космоса по пути в Сортавалу и 400 пар электричек на дачу: как изменится жизнь петербургских пассажиров

Опубликовано: 20 мая 2026 01:24
 Проверено редакцией
Wi-Fi из космоса по пути в Сортавалу и 400 пар электричек на дачу: как изменится жизнь петербургских пассажиров
Wi-Fi из космоса по пути в Сортавалу и 400 пар электричек на дачу: как изменится жизнь петербургских пассажиров
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Путешествовать по России теперь станет комфортнее.

Все, кто хоть раз ездил на скоростных поездах, знают эту проблему: стоит отъехать от города, и мобильный интернет пропадает. В лесах и полях связь ловит через раз. Но скоро всё изменится.

Спутниковый интернет: ловит везде

РЖД официально утвердили план: больше 130 скоростных поездов оснастят спутниковой связью. Это значит, что интернет будет работать не от вышек сотовой связи, а напрямую из космоса.

Что это дает нам? Стабильный сигнал в любой точке маршрута. Можно будет спокойно смотреть кино, работать или созваниваться с близкими даже там, где раньше была «глухая зона».

Какие поезда обновят?

  • «Сапсаны» между Москвой и Петербургом.
  • «Ласточки» на популярных направлениях: в Минск, Нижний Новгород, Псков, Валдай и горный парк Сортавала.

Тестировать технологию начнут уже в этом году. На крышах вагонов установят специальные тарелки-терминалы. Полностью систему отладят к концу 2027 года.

Обычный мобильный интернет на железной дороге часто «отваливается», потому что сигнал от вышек не всегда доходит до путей, особенно в глубоком лесу.

Лето — время дач: электричек станет больше

Вторая хорошая новость касается тех, кто живет в Петербурге и Ленинградской области. С 31 мая железная дорога переходит на летнее расписание.

Световой день стал длиннее, людей в лесах и на дачах — больше, поэтому поездов добавят:

  • В будни рейсов станет на 5% больше.
  • В выходные количество электричек вырастет сразу на 15%.

Это поможет избежать тесноты в вагонах, когда все одновременно едут на залив или за город. В среднем в день будут курсировать около 400 пар поездов.

Где смотреть расписание?

График уже обновили. Чтобы не стоять на перроне лишние полчаса, загляните:

  1. В мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
  2. На официальный сайт перевозчика.
  3. На табло прямо на вокзалах.

Ранее «Городовой» рассказывал, как устроены первые вагоны нашей ВСМ.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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