Wi-Fi из космоса по пути в Сортавалу и 400 пар электричек на дачу: как изменится жизнь петербургских пассажиров

Все, кто хоть раз ездил на скоростных поездах, знают эту проблему: стоит отъехать от города, и мобильный интернет пропадает. В лесах и полях связь ловит через раз. Но скоро всё изменится.
Спутниковый интернет: ловит везде
РЖД официально утвердили план: больше 130 скоростных поездов оснастят спутниковой связью. Это значит, что интернет будет работать не от вышек сотовой связи, а напрямую из космоса.
Что это дает нам? Стабильный сигнал в любой точке маршрута. Можно будет спокойно смотреть кино, работать или созваниваться с близкими даже там, где раньше была «глухая зона».
Какие поезда обновят?
- «Сапсаны» между Москвой и Петербургом.
- «Ласточки» на популярных направлениях: в Минск, Нижний Новгород, Псков, Валдай и горный парк Сортавала.
Тестировать технологию начнут уже в этом году. На крышах вагонов установят специальные тарелки-терминалы. Полностью систему отладят к концу 2027 года.
Обычный мобильный интернет на железной дороге часто «отваливается», потому что сигнал от вышек не всегда доходит до путей, особенно в глубоком лесу.
Лето — время дач: электричек станет больше
Вторая хорошая новость касается тех, кто живет в Петербурге и Ленинградской области. С 31 мая железная дорога переходит на летнее расписание.
Световой день стал длиннее, людей в лесах и на дачах — больше, поэтому поездов добавят:
- В будни рейсов станет на 5% больше.
- В выходные количество электричек вырастет сразу на 15%.
Это поможет избежать тесноты в вагонах, когда все одновременно едут на залив или за город. В среднем в день будут курсировать около 400 пар поездов.
Где смотреть расписание?
График уже обновили. Чтобы не стоять на перроне лишние полчаса, загляните:
- В мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
- На официальный сайт перевозчика.
- На табло прямо на вокзалах.
Ранее «Городовой» рассказывал, как устроены первые вагоны нашей ВСМ.