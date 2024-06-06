Всего два слова — и скидка на сочинском рынке обеспечена: вот что говорят продавцам местные

Сочинский центральный рынок полон различных фруктов, овощей и деликатесов, которые так и хочется отведать туристам. И оказывается, для приезжих здесь цены выше, чем для местных жителей. Но выбить скидку можно, сказав всего два слова.

Что отличает местных от туристов

Многих туристов здесь воспринимают как ходячие кошельки. Поэтому в сезон торговцы повышают цены, чтобы заработать побольше денег и отложить их до зимних месяцев, когда спрос на товар не такой высокий. Но на местных это не распространяется — у продавцов есть кодовое слово, которое помогает отличить коренных сочинцев от отдыхающих туристов. Назвав его, человек может доказать, что он не приезжий, и получить выгодную скидку.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дело в том, что приезжих тут называют «бздых» — это ироничный синоним слова «турист». Поэтому местные при покупке говорят продавцам два простых слова: «не бздых», что означает «я не турист». В таком случае продавец делает покупателю скидку. Так что местным даже не приходится торговаться — продавцы сразу идут навстречу, поскольку мало кто из приезжих знает об этом слове.

Как еще могут обмануть туриста на сочинском рынке

Во-первых, многие туристы жалуются на постоянный обвес. Продавцы умудряются накинуть сотни лишних граммов, что приводит к нехилой переплате.

Во-вторых, цены сами по себе достаточно высокие. Но местные отмечают, что это преимущественно рассчитано на туристов — сами они предпочитают закупаться в магазинах. Цены там могут быть ниже почти в два раза.

Еще на рынке нередко могут подсунуть просрочку. Причем если указать на этот недостаток продавцу, то тогда он просто предлагает скидку, а не свежий товар.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Многие побывавшие на курорте россияне остаются недовольны ассортиментом, ценами и обслуживанием на центральном рынке. Вот какие отзывы на это место можно встретить в Гугл-картах:

«‎Купил чурчхелу, деньги дал вперёд. Как только положила товар в мой пакет, стала требовать оплату ещё раз. Начал доказывать, что рассчитался, подняла крик, что я мошенник. Тётка торгует в центре зала на втором этаже. Будьте внимательны» ,

, «Цены - сумасшедшие на все, огурцы: 300-750, помидоры 250-500, сок - 750 за 0.5 литра. В большей степени рассчитан на гостей города, местные тут единичные элементы» ,

, «‎Достаточно посредственный выбор рыбы. Ломовые цены — только торговаться до упора. Единственный плюс — выбор сыров. Будет что привезти с собой из Сочи».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru