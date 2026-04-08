Всего один щипок — и петуния превращается в цветочный шар: кашпо выглядит как с картинки

Знакомо до боли: покупаете идеальный кустик петунии, сажаете в кашпо, а через пару недель вместо пышного шара — длинные палки с редкими цветами. Автор Дзен-канала "Твоя дача" рассказал, как сделать так, чтобы петуния кустилась как можно больше.
Главный приём — прищипка
Чтобы петуния стала густой, её нужно заставить ветвиться. Дождитесь, когда у растения появится 5-6 настоящих листьев. Найдите верхушку и отсчитайте снизу 3-4 листа. Всё, что выше — аккуратно удалите пальцами или ножницами.
Именно после этого проснутся боковые побеги, и куст начнёт разрастаться вширь, а не тянуться вверх.
Когда новые веточки подрастут и дадут по 4-5 листьев — повторите прищипку. Так шаг за шагом формируется плотный, аккуратный шар.
Почему без этого не работает
Петуния по природе тянется вверх. Если её не прищипывать, она не будет куститься — отсюда и голые стебли.
Чем подкормить после стрижки
После прищипки растению нужна поддержка. Подойдёт комплексное удобрение с азотом и фосфором. Азот помогает нарастить зелень, фосфор укрепляет корни — и петуния быстро восстанавливается и начинает активно расти.
