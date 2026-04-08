Голые стебли исчезнут: один трюк — и ваша герань станет шаром из цветов

Время приводить пеларгонию в порядок.

Даже опытные цветоводы обрезают герань, и до мая на подоконнике стоят лысые кусты. Но автор Дзен-канала "Волжский сад" рассказал о способе сделать растение пышным без кардинальной обрезки.

Почему это работает



У пеларгонии в пазухах листьев есть спящие почки. При обрезке они просыпаются и дают новые побеги. Но тот же эффект можно получить иначе — просто перенаправив питание внутри стебля.

С возрастом листья опадают, ствол оголяется, а растение тянется вверх. Если слегка нарушить верхний слой стебля, питание пойдёт к боковым почкам — и куст начнёт активно ветвиться.

Как сформировать пышный куст



Первый вариант — начинать с молодого растения. Как только стебель начинает грубеть, делайте аккуратные насечки. Это остановит рост вверх и заставит герань куститься.

Второй вариант — дать растению вырасти, а затем сформировать "шапку" сверху. Получается эффект штамбовой герани — аккуратный ствол и пышная цветущая крона.

Как делать насечки



Нужен острый, продезинфицированный нож. Выберите место примерно на 5 мм выше спящей почки и сделайте лёгкий поперечный надрез.

Важно:

— режется только верхний слой, без глубокого повреждения

— насечки делаются поочерёдно с разных сторон стебля

— со временем всё заживает само

