Деревенский шик за копейки: забудьте про дорогой декор участка — эти идеи выглядят в 10 раз лучше

Опубликовано: 8 апреля 2026 15:46
 Проверено редакцией
Декор в деревенском стиле легко превращает скучный участок в уютный уголок.

Автор Дзен-канала "Дом и юут" рассказал, как без больших затрат и сложных решений украсить сад.

Старая тачка — главный акцент

Ржавая тачка может стать эффектной клумбой. Достаточно сделать дренажные отверстия, засыпать землю и посадить, например, лаванду или почвопокровные растения. Контраст металла и цветов выглядит очень атмосферно.

Лестница вместо полок

Старая деревянная лестница — готовая многоуровневая стойка. Поставьте на ступени горшки с зеленью, фонарики или вазы. Не перекрашивайте её — потертости только добавят шарма.

Мини-пруд из металической ванны

Цинковая ванна легко превращается в маленький пруд. Добавьте воду и несколько водных растений — и у вас появится уголок для отдыха с мягким звуком воды.

Оконные рамы

Старые рамы без стекла создают эффект "другого пространства". Разместите их в клумбе и дайте растениям оплести конструкцию — сад станет визуально больше.

Деревянные ящики

Сложите ящики друг на друга — получится стильная полка. Меняйте декор по сезону: летом — цветы, осенью — тыквы и каштаны.

Спилы деревьев

Бревна разной высоты можно использовать как подставки для фонарей, поилок или фигурок. Это просто, натурально и очень уютно.

Ранее мы писали о лучших сортах бесшипного крыжовника.

Автор:
Александр Асташкин
