Яд в тарелках: 47 детсадов в Петербурге закрыты из-за сальмонеллы

Деятельность 47 детских садов сети «Эрудит» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области приостановлена из-за вспышки сальмонеллеза среди детей и работников.
«КП-Петербург» сообщает со ссылкой на Службу контроля качества сети, что причиной стало употребление некачественного мяса.
Организатор питания ООО «Альфа Групп» нарушило санитарные нормы: на кухнях не хватало оборудования, игнорировались правила приготовления и хранения продуктов, персонал не проходил медосмотры, а в наличии была испорченная и просроченная еда.
Работа трех производственных объектов компании остановлена на 30 дней.