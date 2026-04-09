Городовой / Город / Яд в тарелках: 47 детсадов в Петербурге закрыты из-за сальмонеллы
Яд в тарелках: 47 детсадов в Петербурге закрыты из-за сальмонеллы

Опубликовано: 9 апреля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online
Отравление произошло из-за некачественного мяса.   

Деятельность 47 детских садов сети «Эрудит» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области приостановлена из-за вспышки сальмонеллеза среди детей и работников.

«КП-Петербург» сообщает со ссылкой на Службу контроля качества сети, что причиной стало употребление некачественного мяса.

Организатор питания ООО «Альфа Групп» нарушило санитарные нормы: на кухнях не хватало оборудования, игнорировались правила приготовления и хранения продуктов, персонал не проходил медосмотры, а в наличии была испорченная и просроченная еда.

Работа трех производственных объектов компании остановлена на 30 дней.

Юлия Аликова
