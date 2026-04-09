Древний аул‑призрак на высоте 1500 метров: где увидеть и как добраться — находится в России

Главная загадка Кавказа — древний аул‑призрак или дагестанский Мачу‑Пикчу

Древние загадки и мистические истории всегда привлекали туристов. В России существует место, тайну которого вот уже много лет никто не может разгадать. Речь идет о загадочном поселке, который расположился высоко в горах Кавказа. Он манит путешественников своей таинственной историей и высокогорными пейзажами. Расскажем о нем подробнее.

Речь идет о месте под названием Гамсутль, который также называют древним аулом-призраком или дагестанским Мачу-Пикчу. Поселок располагается на высоте 1500 метров. Это один из самых загадочных и фотогеничных уголков Кавказа. Находясь в этом месте, складывается ощущение, будто вы оторвались от времени: все настолько древнее, старинное, каменные тропы, дома, будто выросшие из скал...

Поселение, которое проживало в поселке, возникло более 2000 лет назад. В древности Гамсутль считался неприступной крепостью благодаря расположению на горе с глубокими ущельями и пропастями. Дома горцы возводили из камней, вписывая их в рельеф и используя вместо стен скалы. Еще в прошлом веке здесь действовали школа, больница и магазины, но уже к концу прошлого столетия аул начал угасать, жизнь перестала кипеть, улицы опустели. Последний местный житель умер в 2015 году. С тех пор село перестало "жить".

Почему же люди потянулись отсюда к цивилизации? Потому что в этом месте нет дорог, связи и работы, а гражданам тоже нужен комфорт. Причины, как видите, вполне банальны и материальны. И все же аул Гамсутль, несмотря на отсутствие в нем жизни, обязательно нужно посетить, если вы приехали на отдых в Дагестан. И вот почему.

С высоты 1500 метров открываются эффектные панорамы Кавказских гор и долины реки Цамтичай. Дома, встроенные в скалы, с глиняными крышами и террасами, создают ощущение средневекового поселения. Улицы будто застыли во времени. Гамсутль представляет собой большую историческую ценность, поскольку когда-то был неприступной крепостью, которую, по легендам, не смог захватить даже имам Шамиль.

Как добраться

Проще всего добираться до места из Махачкалы. Гамсутль находится в 150 км. Легче заказать экскурсию, но если вы путешествуете на личном транспорте, то езжайте по трассе Р217 до села Гуниб через Гимринский тоннель. От Гуниба до точки заброски у села Чох — 10 км на авто, затем 2–3 км пешком.

