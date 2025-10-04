Вставал с петухами, пил с раннего утра: странный распорядок дня Суворова

Александр Васильевич Суворов вошёл в историю как непобеждённый стратег, но не меньше удивления вызывал его быт. Полководец ложился в семь вечера и вставал в полночь, а если сон затягивался, требовал, чтобы денщик тащил его за ноги с кровати.

Утро начиналось с обнажённой зарядки: два часа бегом по комнате, выкрикивая команды и зубря иностранные слова. Так Суворов учил карельский, татарский и даже турецкий.

Его распорядок подчинялся жёсткой дисциплине: час пения каждое утро, даже во время чтения донесений, обливания холодной водой зимой и летом, сон на сене вместо мягкой постели. Он сознательно отказывался от комфорта, считая, что военный обязан быть готовым к любым лишениям.

Питался Суворов один раз в день — в восемь утра. Перед едой обязательно рюмка тминной водки с редькой, затем простой обед, приготовленный личным поваром. Сладости и перекусы он отвергал, а серебряные приборы называл «ядовитыми».

Часы он не признавал — ориентировался по солнцу и внутреннему чувству времени. Солдатам велел быть готовы «с первыми петухами» и сам нередко будил их громким «кукареку».

В доме не держал зеркал, велел занавешивать их тканью и терпеть не мог собственные портреты. Даже день рождения считал не поводом для праздника, а поводом увеличить нагрузку, отмечает Litres.

Современники считали его чудаком, но офицеры и солдаты знали: всё это было не позёрством, а системой самодисциплины. Суворов презирал роскошь, воспитывал в себе и подчинённых выносливость и строгость. И именно это помогало ему оставаться непобеждённым на поле боя.