Вы легко их угадаете: почему на надгробии Суворова оставили всего три слова

Над могилами великих полководцев часто пишут длинные эпитафии — перечисляют победы, награды, звания. Но надгробная плита Александра Васильевича Суворова говорит кратко: «Здесь лежит Суворов». Без званий. Без похвал. Только имя, ставшее символом несокрушимой воли и славы.

Он знал, что сделал для Родины

Суворов не проиграл ни одного сражения за свою жизнь. Более шестидесяти побед — в разных странах, в разных кампаниях. Он и сам понимал: его имя уже говорит за него. Никаких лишних слов. Только суть.

Разговор с Державиным стал ключевым

Эти три слова — не случайность. Поэт Гаврила Державин, близкий друг полководца, однажды в беседе сказал: «Здесь лежит Суворов — и этого достаточно». Старый генерал отозвался: «Помилуй Бог, как хорошо!» С тех пор он не хотел никакой другой эпитафии.

Это было его желание

Суворов говорил племяннику Дмитрию Хвостову: «Митюша, не черти моей гробнице стихами». И попросил оставить только одну строчку. Завещание было исполнено. Сегодня каждый, кто приходит к его могиле в Александро-Невской лавре, видит эти слова — и вспоминает, кем он был.

Сила скромности

Суворов остался верен себе даже после смерти — прямой, твёрдый, без пафоса. И, может быть, именно поэтому его имя живёт дольше многих пышных речей.