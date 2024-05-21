Вы в черном списке: обладатели этих имен не смогут вылететь в Турцию

Собираясь в долгожданный отпуск в солнечную Турцию, важно не только собрать купальники и нарядные сарафаны с кремами от загара. Прежде всего проверьте документы, иначе на досмотре в аэропорту рискуете оказаться в числе тех "везунчиков", которым отказали в посадке.

Особенно это касается обладательниц некоторых российских имен, которые обычно вызывают особое внимание сотрудников воздушной гавани. Лучше досконально, букву за буквой, удостовериться в их правильном написании в загранпаспорте. Малейшее несоответствие послужит причиной для жесткого отказа. И сделать вы уже ничего не сможете. Документ, скорее всего, аннулируют, а новый за пять минут вам никто не оформит. Придется тащить свой чемодан обратно домой и корить себя за халатность и невнимательность.

Источник фото: globallookpress.com

Известно о вполне реальной истории, которая случилась с семейством, вынужденным провести отпуск по отдельности. Причиной послужила досадна опечатка в загранпаспорте. Муж с женой и ребенком прибыли в аэропорт заранее, как положено. Только вот улетели на отдых только глава семейства и сын. Супруга по имени Алена осталась ни с чем, так как в российском паспорте ее имя было записано с буквой "ё", а в заграничном красовался вариант с "е" (Alena вместо Alyona). Сотрудники сочли это грубой ошибкой и отправили девушку восвояси.

Все бы ничего, но теперь этой россиянке придется менять имя. Оказалось, что в миграционной службе, даже при замене паспорта, ее снова нарекут именем без "ё". Так положено правилами ведомства. А далее опять проволочки и отказы в аэропорту. Алене посоветовали только один вариант — официально стать Еленой.

Узнав о прецеденте, тысячи туристов кинулись проверять свои загранпаспорта. Ведь подобные истории могут ждать каждого, чье имя предполагает вариативное написание: Натальи и Наталии, Семены, Юлии. В зоне риска и те, в чьих фамилиях встречается злополучная "ё".

Источник фото: globallookpress.com

Почему же ранее таких ситуаций не возникало? Все просто. Теперь правила вылета россиян за границу существенно ужесточили. В документах подвергают проверке каждую черточку и точечку. Сотрудникам аэропортов под страхом увольнения велели отказывать каждому, в чьих паспортах нашли несоответствия. Кроме того, помимо загранпаспорта в некоторых воздушных гаванях требуют и российский. Данные тщательно сверяют и

Автор: news.ru/Bulkin Sergey

Источник фото: globallookpress.com