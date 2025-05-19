Чудо на реке Оредеж: что происходит в Вырице и почему сюда едут со всей страны

Как в Вырице молятся и причащаются без вина — секреты общины, почитающей Чурикова.

Вырица — это поселок городского типа, находится на расстоянии 60-ти километров от Санкт-Петербурга. Он привлекает своей природой, развитой инфраструктурой и уникальной историей. Однако, особенностью Вырицы является то, что здесь располагается известная община трезвенников, которую основал Иоанн Чуриков.

Развитая инфраструктура: комфорт для жизни и отдыха

Из Санкт-Петербурга в Вырицу электрички ходят с Витебского вокзала, очень часто. Инфраструктура в поселке достаточно развита. Здесь есть школа, больница, сбербанк, торговые комплексы, рынок, поселковая баня, дом культуры, администрация, своя мебельная фабрика.

В Вырице проживает около двадцати тысяч человек, а летом население увеличивается примерно наполовину. Дело в том, что Вырица всегда считалась отличным местом для отдыха и статус дачного поселка носила еще с дореволюционных времен. Красивая природа, сосновые рощи, река Оредеж. Благодаря своей красоте и удобному расположению, Вырица давно привлекает дачников и туристов.

Архитектурный колорит: сочетание нового и старого

Как пишут туристы на сайте Otzovik:

«По сравнению с другими поселками Санкт-Петербурга здесь как-то не чувствуется кич домов богатых русских. Здесь всем перемешано, новые дома, старые деревянные дома дореволюционной постройки».

Сочетание разных архитектурных стилей придает Вырице особый шарм и атмосферу.

Община трезвенников: уникальная особенность Вырицы

Однако, особенность Вырицы в том, что здесь располагается известная община трезвенников, которую основал Иоанн Чуриков. С моста привлекает внимание этот красивый двухэтажный дом Иоанна Чурикова, основателя общины христиан — трезвенников. Именно благодаря общине Иоанна Чурикова Вырица приобрела широкую известность не только в России, но и за ее пределами.

Иоанн Чуриков: основатель общины и его проповеди

Иоанн Чуриков появился в Вырице в 1905 году, до этого начинал читать свои проповеди о трезвости в Петербурге. С помощью своих удивительных бесед и проповедей ему удавалось поставить людей на истинный путь.

Дом общины в Вырице был построен в 1906 году. В это место съезжались пьющие люди, выздоравливали и жили большой общиной, у которой были свои поля, свое хозяйство. Многие строили свои дома. Общинная жизнь способствовала социальной адаптации и поддержке бывших алкоголиков.

Репрессии и возрождение: история общины через годы

При Сталине Чуриков был репрессирован и умер в тюрьме. Общину разогнали, дом отняли. Но последователи Чурикова остались, собирались они по квартирам и все также вели свои беседы по борьбе с пьянством.В 1992 году общине был возвращен этот дом.

Уникальные обряды: молитвы, сахар и Братец Иоанн

В общине нет священнослужителей, общение с богом происходит с помощью записок. Молятся они лику Братца Иоанна Чурикова. Члены общины не причащаются вином, для этого у них используются кусочки сахара. Особые обряды и традиции придают общине уникальный характер.

Современная община: место надежды и исцеления

В настоящее время община существует, на территории постоянно народ, всегда работают люди на участке, очень дружелюбно ко всем настроены. На церковные праздники сюда съезжается народу не меньше, чем в Казанскую церковь. Народ приезжает со всей страны, многие привозят сюда своих близких в последней надежде на чудо. Приезжают не только пьющие, но и наркозависимые. И говорят, чудо происходит.

Община продолжает принимать всех нуждающихся и предлагать им поддержку и надежду на избавление от зависимостей.

Обычно беседы здесь проводят по выходным, собирается народ, исцеленные рассказывают о своей жизни. Истории исцеленных привлекают в Вырицу все больше людей, ищущих помощи и поддержки.