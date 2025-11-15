«Высший класс» по‑питерски: эксперты раскрыли, как на самом деле присваивают статус ресторанам

Премиальный уровень петербургской ресторанной сферы определяется не столько стоимостью меню или количеством профессиональных наград, сколько умением отвечать на ожидания посетителей. Как утверждает критик Борис, в городе насчитывается не более десяти ресторанов, которых можно смело порекомендовать для приёма гостей высокого статуса.

По мнению владельцев ресторанного бизнеса, приоритетом остаётся безупречное качество используемых продуктов, высокий уровень обслуживания и уникальная атмосфера. Арам Мнацаканов уверен, что ежедневная работа над деталями — залог успешной деятельности таких заведений. Андрей Мусихин говорит: «Премиум — это прежде всего подход, а не только цена». Денис Скорняков считает, что основной акцент должен делаться на эксклюзивности, способной вызвать у гостей определённые эмоции.

Маркетинговые концепции крупных сетей постепенно теряют свои позиции, уступая дорогу индивидуальным авторским проектам. Всё больше посетителей ориентируются на оригинальность идеи, силу команды и общую концепцию, а не исключительно на отдельные блюда. В условиях острой конкуренции многие рестораны города вынуждены уделять больше внимания качеству во всех составляющих.

Роль личности шеф-повара или владельца ресторана становится всё более значимой, однако делать ставку лишь на приглашённого специалиста может быть рискованно. Важно, чтобы хозяин заведения был непосредственно вовлечён в его ежедневную деятельность. В конечном счёте именно собственные впечатления и желание посетить место снова формируют список по-настоящему лучших ресторанов, ведь предпочтения у каждого свои.