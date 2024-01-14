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Этот освежающий напиток взбодрит не хуже кофе: приготовить проще простого

Этот освежающий напиток взбодрит не хуже кофе: приготовить проще простого
Простой рецепт бодрящего напитка

Нужны всего два продукта.

Взбодриться темным зимним утром можно не только с помощью кофе. Полезный и заряжающий энергией напиток можно приготовить на основе огурцов. С рецептом справится каждая хозяйка.

Вам понадобятся:

  • огурец — 1 шт.,
  • лимон — 1⁄2 шт.,
  • веточки мяты — 2–3 шт.,
  • вода — 1.5 л,
  • лед — 3–7 кубиков.

Все компоненты измельчите и залейте водой. Поставьте напиток охлаждаться на час или полтора. Перед подачей перелейте лимонад в красивый графин и всыпьте кубики льда, советует портал «Аймкук».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
14 января 2024 08:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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