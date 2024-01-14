Этот освежающий напиток взбодрит не хуже кофе: приготовить проще простого

Взбодриться темным зимним утром можно не только с помощью кофе. Полезный и заряжающий энергией напиток можно приготовить на основе огурцов. С рецептом справится каждая хозяйка.

Вам понадобятся:

огурец — 1 шт.,

лимон — 1⁄2 шт.,

веточки мяты — 2–3 шт.,

вода — 1.5 л,

лед — 3–7 кубиков.

Все компоненты измельчите и залейте водой. Поставьте напиток охлаждаться на час или полтора. Перед подачей перелейте лимонад в красивый графин и всыпьте кубики льда, советует портал «Аймкук».

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