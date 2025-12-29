Городовой / Полезное / Я не слышу хруста: идеальный рецепт правильной квашеной капусты
Я не слышу хруста: идеальный рецепт правильной квашеной капусты

Опубликовано: 29 декабря 2025 09:18
капуста
Я не слышу хруста: идеальный рецепт правильной квашеной капусты
Фото: Городовой.ру

На закуску и вприкуску.

Мечтаете о квашеной капусте, которая хрустит на весь дом и сводит с ума своей пикантной кислинкой? Забудьте про бабушкиные «на глазок» — здесь нужны точные пропорции и одно секретное правило от шефа.

Шеф-повар Станислав Филимонов раскрыл формулу, которая страхует от главных ошибок: излишней кислоты и предательской мягкости. Классика жанра проста: нашинковать, помять, добавить тертую морковь, утрамбовать в банки и залить рассолом. Но фишка — в деталях и времени.

«Закрыть банки на 24 часа», — советует Филимонов. Хотя сам он признается в радикальном эксперименте: «Я квасил капусту вообще без соли, но она на любителя. Выходит кислая, но более полезная».

Но главный лайфхак не в соли, а в терпении. «Лучше больше, чем 24 часа, даже от двух дней. Процесс квашения протекает постоянно. И чем дольше стоит, тем вкуснее», — заключает эксперт. Так что наберитесь выдержки — идеальный хруст придет к тому, кто умеет ждать.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
